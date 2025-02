Après une semaine éprouvante, les hommages et les cérémonies se multiplient pour la famille Bibas, tragiquement touchée par l’assassinat lâche de Shiri, la mère, et de ses enfants, Ariel et Kfir

Alain Azria

Photo Reporter et Journaliste pour Israel Actualités Digital

Après une semaine éprouvante, les cérémonies et les hommages se multiplient pour la famille Bibas, dont la femme Shiri et les enfants Ariel et Kfir ont été lâchement assassinés. Comment ne pas ressentir une profonde révolte, comment ne pas être tenté d’appeler à la vengeance, comme le rappelle la paracha de ce Shabbat, Michpatim, où la loi du Talion est pour la première fois évoquée : « dent pour dent, œil pour œil, main pour main » ?

Cependant, nous, Juifs et l’État d’Israël, ne pratiquons pas la loi du Talion ; au contraire, nous encaissons les coups, alors que nos enfants et nos femmes sont tués sous les yeux d’un monde souvent incrédule. Aujourd’hui, Israël doit faire face une fois de plus à cette terrible épreuve.

En France, nous avons également rendu hommage à la famille Bibas. Ce matin à Sarcelles, une cérémonie en leur honneur a eu lieu, rassemblant plusieurs centaines de membres de la communauté juive ainsi que des citoyens ordinaires. Des prises de parole ont été effectuées, notamment celle de René Taieb, président de l’UCJ95, l’ancien maire de Sarcelles et , François Pupponi et Mike Chikli. Un lâcher de ballons aux couleurs des enfants Bibas a également eu lieu.

Cette cérémonie était empreinte d’émotion, un moment de recueillement pour nous rappeler de ne jamais les oublier

