Benjamin Netanyahu dément qu’Israël aurait accepté de stopper ses activités de constructions en Judée-Samarie

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a nié hier les rumeurs affirmant que l’État d’Israël avait accepté d’arrêter les activités de construction en Judée-Samarie dans le cadre des accords conclus plus tôt dans la journée lors d’un sommet sur la sécurité avec les palestiniens en Jordanie.

« La construction en Judée-Samarie se poursuivra conformément à la planification initiale et au calendrier de construction, sans aucun changement. Il n’y a pas et il n’y aura pas de gel« , a affirmé Benjamin Netanyahu.

Le directeur du Conseil de sécurité nationale, Tzachi Hanegbi, qui dirigeait la délégation israélienne en Jordanie lors du sommet, a également déclaré qu’il n’y avait aucun changement dans la politique de Jérusalem.

« Dans les mois à venir, l’État d’Israël autorisera neuf avant-postes et approuvera 9 500 nouveaux logements en Judée-Samarie. Il n’y a pas de gel de la construction ou de changement du statu quo sur le Mont du Temple ; il n’y a pas non plus de restriction sur les activités de Tsahal« , a déclaré Tzachi Hanegbi.

La semaine dernière, l’État d’Israël a approuvé la construction de plus de 400 logements en Judée-Samarie.

Eliran COHEN pour Israel Actualités