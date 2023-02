Attentat d’Huwara : Tsahal renforce sa présence en Judée-Samarie

Les forces de défense israéliennes ont déployé aujourd’hui des forces supplémentaires en Judée-Samarie pour tenter de désamorcer la détérioration de la situation sécuritaire dans la région suite à l’attentat d’Huwara qui a eu lieu hier.

« À la suite d’une évaluation de la situation par Tsahal, il a été décidé de renforcer la division Judée-Samarie avec deux bataillons supplémentaires. De plus, dans le cadre de l’expansion des activités de sécurité dans la ville de Naplouse, il a été décidé d’augmenter les contrôles de sécurité sur les routes menant à et hors de la ville. Les forces de Tsahal, de la police israélienne et de la police des frontières israéliennes opèrent actuellement dans la brigade régionale de Shomron« , a indiqué l’armée israélienne dans un communiqué.

L’establishment israélien de la défense a également relevé le niveau d’alerte autour de Jérusalem et près de la bande de Gaza. Hier soir, des émeutiers à Gaza ont brûlé des pneus et déclenché des troubles près de la frontière avec Israël.

Pour tenter de reprendre le contrôle de la situation, Tsahal a déployé deux bataillons supplémentaires en Judée-Samarie, ainsi que des unités de la police des frontières. Les forces se sont dispersées autour des points chauds, augmentant leur visibilité et cherchant à empêcher de nouvelles violences.

Cette décision de l’armée de défense israélienne intervient un jour après l’attentat qui a eu lieu dans la ville d’Huwara en Judée-Samarie, ou un terroriste palestinien a fusillé Hillel Menachem et Yagel Yaakov Yaniv, deux frères israéliens.

La situation est extrêmement tendue entre Israël et le Hamas depuis un raid de Tsahal qui a eu lieu hier à Naplouse et qui a provoqué la mort de 11 palestiniens (dont des terroristes du Hamas et du Jihad islamique palestinien) et d’une centaine de blessés.

Eliran COHEN pour Israel Actualités