Attentat d’Huwara : Isaac Herzog et Benjamin Netanyahu condamnent les actes de vengeances

Le président israélien Isaac Herzog et le premier ministre de l’État d’Israël Benjamin Netanyahu ont fermement condamné hier soir les émeutes des habitants juifs dans la ville d’Huwara en Judée-Samarie, qui auraient provoqué la mort d’un palestinien.

Selon les médias palestiniens, quelques centaines de juifs ont pris part à des activités d’autodéfenses à Huwara, certains incendiant des propriétés palestiniennes et se livrant à des affrontements avec les habitants arabes locaux.

Cet incident est survenu après l’attentat terroriste qui a eu lieu plus tôt dans la journée à Huwara, ou deux frères israéliens Hillel Menachem et Yagel Yaakov Yaniv ont été fusillés.

« Se faire justice soi-même, organiser des émeutes et commettre des actes de violence contre des innocents, ce n’est pas notre façon de faire, et j’exprime ma condamnation énergique. Nous devons permettre à Tsahal, à la police et aux forces de sécurité d’appréhender l’ignoble terroriste et de rétablir l’ordre immédiatement », a déclaré le président de l’État d’Israël, Isaac Herzog.

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a pour sa part, demandé à « même quand le sang bout – de ne pas se faire justice. Je demande que Tsahal et les forces de sécurité soient autorisées à faire leur travail. Je vous rappelle que ces dernières semaines, ils ont ciblé des dizaines de terroristes et déjoué des dizaines d’attentats. Laissez Tsahal achever sa poursuite et ne faites pas la loi entre vos mains ; ensemble, nous vaincrons le terrorisme« .

Les forces israéliennes sont toujours à la recherche des terroristes ce matin.

La situation est extrêmement tendue entre Israël et le Hamas depuis un raid de Tsahal qui a eu lieu hier à Naplouse et qui a provoqué la mort de 11 palestiniens (dont des terroristes du Hamas et du Jihad islamique palestinien) et d’une centaine de blessés.

Eliran COHEN pour Israel Actualités