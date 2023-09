Benjamin Netanyahu rencontre enfin le président américain Joe Biden à New York

Le président américain Joe Biden et le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu se sont rencontrés aujourd’hui à New York, l’hôtel InterContinental de Manhattan, en la présence de plusieurs journalistes.

Benjamin Netanyahu a déclaré au président américain avoir confiance que « sous votre direction, nous pouvons parvenir à une paix historique avec l’Arabie saoudite, ce qui fera progresser la résolution du conflit israélo-arabe, favorisera la réconciliation entre les deux pays et entre le monde islamique et l’État hébreu, et ainsi faire progresser la paix israélo-palestinienne ».

« Notre amitié remonte à plus de 40 ans et peut nous mener très loin« , a également affirmé Benjamin Netanyahu à Joe Biden, tout en soulignant que le monde vit dans une période compliquée, à la fois « de grandes promesses » et « de grands dangers« .

Les deux dirigeants ont aussi parlé de projets visant à construire un ambitieux corridor ferroviaire et maritime qui reliera l’Inde au Moyen-Orient et à l’Europe – des projets qui ont été discutés plus tôt ce mois-ci lors du sommet du G20.

Joe Biden a réitéré sa promesse au premier ministre israélien que l’Iran n’aura jamais de bombe nucléaire et a déclaré que l’engagement de son administration envers la sécurité d’Israël était « à toute épreuve« . Les deux hommes se sont ensuite rencontrés en tête-à-tête à huis clos.

Il s’agit de la première rencontre entre les deux hommes depuis le retour de Benjamin Netanyahu au pouvoir en novembre 2022.

La situation s’est légèrement tendue entre les deux pays depuis les contestations liées à la réforme judiciaire.

En mars 2023, Le président des États-Unis, Joe Biden, avait déclaré, lors d’un point presse avec des journalistes américains, que Benjamin Netanyahu ne sera pas invité « à court terme » à la Maison-Blanche, à cause de la crise qui sévit en Israël liée aux protestations contre la réforme judiciaire.

Eliran COHEN pour Israel Actualités