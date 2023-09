La police israélienne conseille aux citoyens israéliens de porter une arme durant Yom Kippour

Eli Levi, Le porte-parole de la police israélienne a suggéré aux citoyens israéliens, dans un communiqué, de porter des armes durant Yom Kippour.

Le communiqué publié aujourd’hui concerne la préparation de la police israélienne alors que l’approche des fêtes juives entraîne un risque accru pour la sécurité.

Parmi les mesures que le public devrait prendre, le communiqué souligne que les citoyens israéliens devaient porter des armes et être formés à leur utilisation.

« Nous réitérons l’appel du chef de la police et du chef des opérations et appelons le public à porter des armes et à être formé à leur utilisation, si nécessaire, à porter leurs armes pendant ces jours, même dans des endroits de prières« , affirme Eli Levi dans le communiqué.

Le porte-parole de la police israélienne a poursuivi en indiquant que dans les semaines précédant les grandes fêtes, Israël est confronté à des menaces plus graves pour la sécurité publique en raison de la criminalité et du terrorisme.

« Aujourd’hui, à quelques jours de Yom Kippour et pendant la période des fêtes, des dizaines d’alertes arrivent. Parallèlement à l’incitation croissante au terrorisme sur les réseaux sociaux, cela a conduit la police israélienne à déployer des milliers d’officiers, de policiers aux frontières et de volontaires« , a dévoilé Eli Levi.

Le porte-parole de la police israélienne a également évoqué les crimes violents en Israël, en particulier dans le secteur arabe du pays. Il a souligné les efforts continus de la police pour lutter contre cette violence, notamment à travers la confiscation des armes, affirmant que chaque arme à feu, explosif ou grenade récupérée pourrait l’empêcher de parvenir à ceux qui envisagent des violences terroristes.

Eli Levi a aussi mis en garde contre l’hébergement de résidents illégaux qui entraient illégalement en Israël.

Eliran COHEN pour Israel Actualités