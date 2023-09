Benjamin Netanyahu rencontre pour la première fois le président turc Erdogan à New York

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le président turc Recep Tayyip Erdogan se sont rencontrés hier pour la première fois en personne en marge du débat général de l’Assemblée générale de l’ONU à New York.

Lors de l’entretien qui s’est tenu à New-York à la Maison turque, un gratte-ciel situé en face du siège de l’ONU, Benjamin Netanyahu a déclaré au président Erdogan que les relations entre Israël et la Turquie « s’améliorent ». Les deux dirigeants ont également convenu de continuer à faire progresser les relations bilatérales entre les deux pays dans les domaines commercial, économique et énergétique.

Les deux dirigeants ont notamment évoqué les efforts menés par les États-Unis pour conclure un accord visant à normaliser les relations entre Israël et l’Arabie saoudite.

Le premier ministre israélien a aussi remercié le président Erdogan pour la coopération entre les services de sécurité israéliens et turcs qui ont réussi à déjouer un attentat d’une cellule terroriste dirigée par l’Iran en mai de l’année dernière visant à cibler des israéliens en visite à Istanbul.

Les deux hommes ont lancé des invitations à se rendre respectivement en Israël et en Turquie, et il a été convenu de coordonner les visites qui auront lieu prochainement.

Il s’agit de la deuxième rencontre entre le président turc Erdogan et un premier ministre israélien depuis la visite d’Ehud Olmert en Turquie en 2008.

Les relations israélo-turques ont atteint leur plus bas niveau sous le gouvernement de Benjamin Netanyahu en 2010, à la suite du raid du Mavi Marmara, au cours duquel des commandos de Tsahal sont montés à bord d’un navire qui visait à briser le blocus sur Gaza.

Dans le combat au corps à corps qui a suivi, les commandos ont tué neuf militants armés d’une organisation affiliée au président Erdogan. Benjamin Netanyahu a fini par présenter ses excuses au président turc Erdogan, sous la pression des États-Unis.

Israël et la Turquie ont pleinement repris leurs relations diplomatiques après un refroidissement de leurs relations qui a duré plus de dix ans. Il y a près d’un an, l’État d’Israël a nommé un nouvel ambassadeur en Turquie, en la personne d’Irit Lillian.

Eliran COHEN pour Israel Actualités