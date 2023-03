Benjamin Netanyahu rencontre le secrétaire d’état américain à la Défense Lloyd Austin à Jérusalem

Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rencontré aujourd’hui en Israël le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, principalement pour discuter de la menace nucléaire iranienne et du renforcement des accords d’Abraham.

« Nous avons un programme commun pour empêcher l’Iran d’acquérir des armes nucléaires et empêcher l’agression de l’Iran, maintenir la sécurité et la prospérité de cette région et chercher à élargir le cercle de la paix« , a déclaré Benjamin Netanyahu au début de la réunion.

Lloyd Austin a pour sa part affirmé que les Etats-Unis sont « absolument attachés à la sécurité d’Israël ».

Lloyd Austin est arrivé en Israël pour une visite d’une journée depuis l’Égypte dans le cadre d’une tournée au Moyen-Orient qui a commencé en Jordanie et comprenait également une visite inopinée en Irak.

Il s’agit de son deuxième voyage diplomatique dans la région en tant que secrétaire à la Défense. Lors de sa première visite, en avril 2021, il a rencontré le ministre israélien de la Défense de l’époque, Benny Gantz, et d’autres hauts responsables.

Cette visite intervient après que le ministre israélien des Affaires stratégiques Ron Dermer et le conseiller à la sécurité nationale Tzachi Hanegbi ont rencontré lundi à Washington le secrétaire d’État américain Antony Blinken, alors que l’État d’Israël s’inquiète de plus en plus des progrès nucléaires de l’Iran.

Eliran COHEN pour Israel Actualités