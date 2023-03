Chaim Topol l’acteur israélien du film « Un violon sur le toit » est décédé à l’âge de 87 ans

Chaim Topol, connu dans le monde entier pour son interprétation dans l’adaptation cinématographique de la pièce de Broadway, « Un violon sur le toit », est décédé aujourd’hui à Tel-Aviv après une longue bataille contre la maladie d’Alzheimer. Il avait 87 ans.

L’acteur est né à Tel-Aviv en 1935 et a commencé sa carrière dans la troupe de divertissement de l’armée israélienne. Il a ensuite fait une tournée en Israël avec diverses compagnies théâtrales et a finalement cofondé le théâtre de Haïfa.

Chaim Topol est apparu dans plus de 30 films en Israël et aux États-Unis, y compris un rôle dans « Rien que pour vos yeux », un film de la saga James Bond.

Chaim Topol a été le premier acteur israélien à conquérir Hollywood, recevant une nomination aux Oscars du meilleur acteur pour « Un violon sur le toit » en 1972 et remportant un Golden Globe pour ce rôle.

En 1964, l’acteur israélien avait déjà remporté un Golden Globe pour son rôle dans la comédie israélienne « Sallah Shabati ».

Vers la fin de sa vie, Chaim Topol s’est consacré à la philanthropie, en tant que président du Jordan River Village, un camp ouvert toute l’année dans la basse Galilée en Israël pour les enfants souffrant de maladies chroniques et de handicaps.

En 2015, Chaim Topol a reçu le prix Israël, largement considéré comme la plus haute distinction de l’État juif.

« Ma femme Sara et moi, comme tous les citoyens israéliens, avec une profonde tristesse, disons adieu à notre cher et bien-aimé Chaim Topol, qui était l’un des plus grands artistes de l’État d’Israël », a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sur son compte Twitter.

Eliran COHEN pour Israel Actualités