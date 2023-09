Benjamin Netanyahu rencontre le secrétaire d’État britannique aux Affaires étrangères à Jérusalem

Le premier ministre israélien a rencontré hier dans son bureau, James Cleverly, le secrétaire d’État britannique aux Affaires étrangères.

Le dirigeant israélien a affirmé au cours de cette réunion qu’il était « d’une importance primordiale » que l’Iran soit empêché d’acquérir des capacités nucléaires.

Benjamin Netanyahu a également souligné la nécessité de contrer les efforts continus de l’Iran pour déstabiliser non seulement la région, mais aussi le monde dans son ensemble.

Au cours de la réunion, les deux dirigeants ont également abordé les domaines de la technologie, de l’économie et notamment de l’intelligence artificielle. Tous deux ont exprimé un intérêt mutuel pour le renforcement de la coopération dans ces domaines.

« Nous sommes deux pays intelligents et partageant les mêmes idées. Le monde appartient à ceux qui innovent. Nous sommes des nations innovantes. Nous sommes des démocraties fortes, dynamiques et coopératives. Et c’est génial. Je vous souhaite la bienvenue ici« , a déclaré Benjamin Netanyahu à James Cleverly avant la réunion.

James Cleverly a aussi réaffirmé le soutien du Royaume-Uni au droit d’Israël à se défendre « conformément au droit international » et a exprimé la solidarité du Royaume-Uni avec Israël à la suite des récentes attaques terroristes contre des civils israéliens.

James Cleverly devrait aujourd’hui prendre la parole au Sommet mondial sur la lutte contre le terrorisme à Herzliya. Il devrait également rencontrer le premier ministre de l’Autorité palestinienne, Mohammed Shtayyeh à Ramallah et visiter le camp de réfugiés voisin de Jelazoun.

Eliran COHEN pour Israel Actualités