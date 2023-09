Samy Ghozlan zal un grand homme qui a œuvré toute sa vie pour combattre l’antisémitisme vient de nous quitter

Mon ami Samy vient de rejoindre les étoiles, Samy était un de ces hommes qui auront marqués le combat contre l’antisémitisme en France ces 40 dernières années, il était au devant de tous les combats , lorsqu’un juif se faisait agresser, c’est pour cela qu’il crea le Bureau National de Vigilance Contre l’Antisémitisme .

Au début des années 2000, les personnes et les biens de la communauté juive de France sont la cible de violences répétées : agressions physiques de rabbins et d’enfants portant des signes distinctifs, incendies de synagogues et d’écoles juives.

Face à cette vague d’antisémitisme, concomitante à la deuxième « Intifada » contre Israël et minimisée par les pouvoirs publics et les medias, des associations demandent à Sammy Ghozlan, ancien commissaire de police et président des CCJ de Seine Saint-Denis, de mettre en place une structure pour aider et accompagner les victimes des actes anti-juifs, notamment dans leurs démarches judiciaires.

Samy créait officiellement le BNVCA en avril 2002 sur la base d’une équipe de bénévoles compétents et déterminés dans la lutte contre l’antisémitisme sous toutes ses formes.

Le Bureau recense les actes antisémites et aide ainsi les pouvoirs publics à évaluer le niveau de l’antisémitisme, il agit en lien étroit avec les municipalités et les élus, intervient en milieu scolaire, il organise des colloques réguliers, éclaire l’opinion à travers les medias et défend une pédagogie citoyenne du respect et de la tolérance. Lanceur d’alerte de premier plan, il est aujourd’hui pleinement reconnu au sein de la communauté mais aussi par les services de police et de justice comme une organisation située en première ligne dans le combat incessant contre les auteurs d’actes antisémites, d’injures antijuives, de violences verbales, physiques, ainsi que d’assassinats ciblés et d’attentats terroristes. Impunité zéro pour les antisémites et les propagandistes de la haine d’Israël

Samy et son équipe de bénévole n’ont de cesse de traquer, identifier, dénoncer, et porter devant les Tribunaux les responsables de ces troubles à l’ordre public – qu’ils soient graves ou anodins. e

Et de rappeler l’une de ces plus belle victoire celle d’avoir fait condamner ceux qui appellaient au Boycott d’Israel.

https://www.israel-actualites.tv/le-bnvca-et-son-president-sammy-ghozlan-sont-fiers-dannoncer-que-les-hauts-magistrats-de-france-ont-confirme-le-20-octobre-2015-que-lappel-au-boycott-de-letat-disra/

Bien évidement, tu vas nous manquer, il est sur que des hommes comme toi ne sont pas si nombreux qui n’avait de cesse de dénoncer et de combattre les ennemis du peuple Juif et d’Israel…le flambeau va etre dure à reprendre.

Merci Samu pour tout ce que tu as fait pour la communauté juif de France,

La communauté Juive de France tant sera toujours reconnaissante.

Et tenions à présenter aux proche de Samy zal toutes nos condoléances dans ces moments difficiles.

Que Hm d’accepte au Gan Eden et de là ou tu seras tu seras nous guider pour abattre nos ennemis

Am Israel Hai

Alain SAYADA