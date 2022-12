Benjamin Netanyahu s’insurge contre un article du New York Times qui s’attaque au nouveau gouvernement israélien

Le premier ministre israélien entrant Benjamin Netanyahu a condamné hier le New York Times pour un éditorial qualifiant son nouveau gouvernement de « menace importante pour l’avenir d’Israël ».

Dans l’éditorial du 17 décembre intitulé « L’idéal de la démocratie dans un État juif est en danger« , le New York Times affirme que Benjamin Netanyahu risque « l’avenir d’Israël – sa direction, sa sécurité et même l’idée d’une patrie juive » et demande à l’administration américaine de faire davantage pour montrer sa désapprobation.

« Après avoir enterré l’Holocauste pendant des années sur ses dernières pages et diabolisé Israël pendant des décennies sur ses premières pages, le New York Times appelle maintenant honteusement à saper le nouveau gouvernement élu d’Israël« , a déclaré Benjamin Netanyahu sur son compte Twitter.

Benjamin Netanyahu a ajouté que le journal américain « continue de délégitimer la seule vraie démocratie au Moyen-Orient et le meilleur allié de l’Amérique dans la région » et qu’il continuera à « ignorer ses conseils infondés » et à plutôt se concentrer sur « la construction d’un pays plus fort et plus prospère, en renforçant les liens avec l’Amérique, étendre la paix avec nos voisins et assurer l’avenir du seul et unique État juif «

Eliran COHEN pour Israel Actualités