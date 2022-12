L’Iran annonce avoir déjoué un réseau d’espions du Mossad

Le ministère iranien des Renseignements a affirmé qu’il avait contrecarré hier un réseau d’espionnage du Mossad qui tentait de saboter les industries de défense iraniennes.

Selon le ministère du Renseignement, le Mossad a contacté des entreprises qui travaillent avec les industries de défense iraniennes afin de collecter des informations.

L’agence de renseignement israélienne a commencé à travailler avec une personne nommée « Frank » qui travaille comme directeur des ventes pour une entreprise qui fournit des pièces et est en contact avec des entreprises iraniennes.

Les services de renseignements iraniens ont indiqué que Frank avait invité ses employés à un séminaire en Malaisie et les avait présentés à un homme nommé Hadrien, qui dirige une entreprise à Singapour et qui travaille avec des entreprises iraniennes pour produire des fibres de carbone et des alliages métalliques.

Les deux ont travaillé avec des collègues en Iran qui ont identifié les derniers besoins de l’establishment militaire et de la défense dans le pays.

Des PDG et des vendeurs d’entreprises iraniennes ont également été invités à des séminaires en Turquie, en Thaïlande, en Hongrie, à Oman et en Géorgie, où le Mossad a recueilli des renseignements auprès d’eux, a affirmé le ministère iranien des Renseignements, ajoutant qu’il surveillait ces tentatives et avait arrêté des individus qui sont entrés en Iran afin de cibler des « sites militaires sensibles ».

En octobre, les médias malaisiens avaient affirmé avoir arrêté des agents locaux travaillant pour le Mossad après que ces derniers ont tenté d’enlever un membre du Hamas dans le pays.

Eliran COHEN pour Israel Actualités