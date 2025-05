Breaking News: VIOLENTE agression antisémite sur un homme de 70 ans dans le Gard

​

Le 30 avril 2025, un homme de 70 ans a été violemment agressé à Anduze, dans le Gard, par un individu proférant des insultes antisémites. La victime a été rouée de coups, subissant des blessures physiques et un traumatisme psychologique.

L’agresseur a été interpellé et placé en garde à vue. Les autorités locales ont condamné cet acte avec fermeté, le qualifiant d’« ignoble et lâche ».​

Cet incident s’inscrit dans un contexte préoccupant de recrudescence des actes antisémites en France. Selon les données du ministère de l’Intérieur, 887 actes antisémites ont été recensés au premier semestre 2024, soit trois fois plus qu’en 2023 sur la même période .​

Face à cette situation, les autorités ont renforcé la sécurité autour des lieux de culte juifs dans le Gard, notamment après une attaque visant une synagogue à La Grande-Motte en août 2024 .

De plus, des plans de lutte contre le racisme et l’antisémitisme ont été mis en place pour mobiliser les citoyens et les institutions contre ces phénomènes

Il est essentiel de rester vigilant et de dénoncer tout acte ou propos antisémite. Les autorités encouragent toute personne témoin ou victime de tels actes à les signaler afin de permettre une réponse rapide et appropriée.