Centre de mises à jour de Judée-Samarie – *

Ce matin, l’évacuation de l’implantation d’Amona a commencé après que les habitants l’aient rétablie il y a trois semaines à la mémoire du bébé Amiad Israël et après que le bureau du procureur général ait ordonné l’évacuation de la communauté dans les 48 heures.

Il convient de mentionner que les terres sur lesquelles se trouve l’implantation sont achetées et qu’il leur manque un permis de construire du ministre de la Défense.

Selon certaines informations, il y aurait eu beaucoup de violence entre les parties. À ce jour, environ 10 policiers ont été blessés et 60 autres blessés. Les blessures ont été causées par des coups, des jets de pierres et des balles en caoutchouc.

En outre, il y a beaucoup d’arrestations

L’évacuation est toujours en cours et les forces de sécurité sont toujours dans l’implantation