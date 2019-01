Video : Pendant la nuit, des soldats de Tsahal et des forces de l’ISA et de la police des frontières ont opéré dans la zone des villages de la brigade régionale de Binyamin

Pendant la nuit, des soldats de Tsahal et des forces de l’ISA et de la police des frontières ont opéré dans la zone des villages de la brigade régionale de Binyamin dans le cadre de la poursuite du terroriste qui a perpétré l’attaque à Givat Assaf et faisait partie du groupe terroriste du Hamas et des infrastructures dans la région de Binyamin. Le dernier.

Au cours de l’opération, de nombreux avant-postes ont été inspectés dans des zones ouvertes et construites et un certain nombre de suspects ont été arrêtés dans les différents villages.

Au cours de l’activité, une perturbation s’est ensuivie, consistant notamment aux jets de cocktails Molotov et aux jets des pierres sur les combattants qui ont riposté au moyen du contrôle des émeutes. Il n’y a pas de victimes.

Dans le cadre de cette activité, un encerclement est en cours de réalisation dans le village de Koubar , qui comprend des barrages sur les routes principales et des contrôles d’entrée et de sortie.

Les FDI continueront d’agir pour la sécurité des habitants de la région et pour lutter contre le terrorisme.