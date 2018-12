Villeurbanne. Alain Partouche zal victime d’un terrible accident de la route en Israël.

Selon lyonmag : « Alain Partouche a été victime d’un accident mortel de la circulation ce jeudi. Le promoteur villeurbannais a été tué à l’âge de 68 ans alors qu’il se trouvait à Eliat en Israël selon le Progrès. L’homme d’affaires très impliqué dans la communauté juive locale était notamment connu pour avoir créé et ouvert avec sa femme en 2003 l’école Hatikva, pour « enfants différents ».

Selon Le Progrès : « Alain Partouche, promoteur lyonnais, fondateur de l’école Hatikva à Villeurbanne, est décédé ce jeudi dans un accident de la route à Eilat en Israël. Il avait 68 ans. Président de l’association « Comme les autres », Alain Partouche était, avec des proches, à l’origine d’une l’école privée ouverte à Villeurbanne depuis 2003 « pour les enfants différents ». D’abord dans les murs de l’école confessionnelle Beth-Menahem, rue Francis-de-Pressensé, puis depuis un an dans des locaux flambant neufs rue des Fleurs, toujours à Villeurbanne. L’école Hatikva (“Espoir” en hébreu) scolarise des enfants porteurs de handicap mental. Alain Partouche avait pour projet de poursuivre la scolarisation des élèves dans un collège pour lequel il cherchait des financements.

ALAIN PARTOUCHE ETAIT PRESENT EN ISRAËL POUR LA CCFI LYON TRES RECEMMENT. « La Chambre de Commerce France-Israël / Auvergne Rhône-Alpes a été crée à Lyon en 1978 par la volonté de Jacques Soustelle, alors député du Rhône. Etdepuis 40 ans, cette Chambre a pour objet le développement et l’amélioration des relations, quelle qu’en soit la nature, et notamment économiques, financières, commerciales et culturelles, entre les départements de la Région Auvergne Rhône-Alpes, d’une part, et l’Etat d’Israël d’autre part.

Et c’est dans cet état d’esprit que les administrateurs de cette chambre ont préparé depuis plusieurs mois, puis conduit, et animé pendant plusieurs jours, une Mission particulière en Israël en novembre dernier.

Cette année, ce fut une Mission « Energies Renouvelables », du nord au sud d’Israël, pendant quatre jours, du 18 au 22 novembre 2018. Une Mission forte de 51 participants, avec de très nombreux chefs d’entreprise, des ingénieurs, des spécialistes de Star Up, et de quelques journalistes. Les principaux administrateurs de la Chambre qui ont géré de bout en bout cette Mission sont : Le Président de la Chambre, Yvon Deschamps, Le Secrétaire Général, Alain Partouche, Et le Trésorier Richard Bénita. Egalement, membre du Conseil d’Administration, Evelyne Haguenauer, plus spécialement chargée des relations entre la Chambre et la ville de Beer Sheva, ville jumelée avec Lyon ».

LE PLUS. ROUTE EILAT ACCIDENTS.

La route 90 est appelée ‘route de la mort’ depuis longtemps et pas seulement à cause de deux récents accidents qui ont bouleversé le pays. Les statistiques parlent d’elles-mêmes : 17 personnes sont mortes ces vingt derniers jours sur la plus longue route d’Israël qui s’étend sur 480 kilomètres d’Eilat jusqu’au grand nord, à la frontière du Liban.

Au cours des 15 dernières années, on a recensé 2 250 accidents sur cette route dont 223 mortels et quelque 6 000 ayant entraîné des blessures plus ou moins graves. « Nous parlons ici d’une route qui, sur de larges portions, ne pardonne aucune erreur de conduite. Les deux voies permettant aux véhicules de circuler dans les deux sens ne sont pas systématiquement séparées, les entrées et les sorties sont mal conçues, les accotements sont pratiquement inexistants. De plus, la route est sombre, venteuse, et empruntée par toutes sortes de véhicules tels que camions, tracteurs, fourgonnettes, autobus, cars de tourisme et motos » explique Or Yarok de l’organisation ‘Road Safety’.