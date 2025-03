Ces juifs de cours qui font honte à notre communauté ( BHL, Elie Korchia, Haim Korsia…)

Les « juifs de cour », ces nantis de notre communauté, continuent d’attirer l’attention en se soumettant au président de la République. Récemment, Bernard-Henri Lévy faisant parti de cette gauche caviar , dont la fortune est estimée à 150 millions d’euros(, a exprimé son indignation face à l’invitation d’Israël à des membres du Rassemblement National, tels que Jordan Bardella et Marion Maréchal-Le Pen. Il a même annoncé qu’il ne se rendrait pas en Israël pour une conférence prévue avec le président israélien.

Ces « juifs de cour » ne représentent plus la majorité des Juifs de France depuis longtemps. De nombreux membres de notre communauté ne reconnaissent plus ceux qui prétendent nous représenter au sein des différentes institutions. Prenons M. Elie Korchia, président du Consistoire Central de France, qui semble davantage préoccupé par des photos avec des personnalités politiques que par les véritables besoins de la communauté. Son apparition lors de l’inauguration de la nouvelle école des institutions SINAI était difficile à manquer.

Le Grand Rabbin de France, quant à lui, pourrait presque être considéré comme une arlésienne. Ces deux figures n’ont pas été élues par la communauté juive, mais nommées par des alliances et des copinages au sein de cette élite des « juifs de cour ».

Le CRIF, malgré les nombreuses critiques, tente de jouer son rôle. Je ne leur reproche rien ; leur situation est délicate, tout comme celle d’Ariel Goldman, un autre membre de cette élite.

Le temps où Gil Taieb était impliqué semble désormais révolu. Il avait su redonner de l’honneur aux Juifs de France et son engagement en faveur d’Israël était véritablement passionné. Gil, tu nous manques !

Depuis le 7 octobre, le Rassemblement National, tout comme la droite en général, a montré son soutien à Israël et à la communauté juive face à l’antisémitisme et aux ennemis d’Israël, qu’il s’agisse du RN dirigé par Marine Le Pen, d’Éric Ciotti, des Républicains avec Laurent Wauquiez, ou de Reconquête avec Éric Zemmour.

En revanche, le président de la République, Emmanuel Macron, ami du Grand Rabbin de France Haim Korsia et de son acolyte, le président du Consistoire Central, a refusé de participer à la manifestation contre l’antisémitisme et le racisme. Il a également demandé que les entreprises israéliennes ne participent pas au Salon de l’armement EURO-SATORY et a exhorté les entreprises fournissant des armes à Israël à cesser leurs livraisons. Il a tenté de faire de même avec l’ancien président américain Joe Biden pour qu’il stoppe ses ventes d’armes à Israël, alors qu’Israël mène une lutte existentielle contre le Hamas, l’Iran, le Hezbollah et les Houthis.

Les attaques de La France Insoumise contre Israël, qui n’ont jamais condamné les actions terroristes du Hamas depuis le 7 octobre en qualifiant cette attaque d’acte de résistance, sont également préoccupantes.

De plus, le Parti Socialiste, dirigé par Olivier Faure, soutient LFI et leur idéologie, tout comme les écologistes de Marine Tondelier.

En réalité, la France est désormais divisée en deux, tout comme notre communauté, où 90 % des Juifs de France ne soutiennent plus ceux qui prétendent nous représenter. Il est temps que tous les présidents des institutions remettent leurs mandats et démissionnent.

Je soutiens l’initiative de l’État d’Israël d’inviter les représentants du RN et m’associe à tous ceux qui appuient cette démarche.

Am Israel Hai