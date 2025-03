SYRIE : ISRAËL PROTÈGE LES DRUZES ET LES CHRÉTIENS MENACÉS PAR LES DJIHADISTES

Israël intervient pour repousser les djihadistes qui s’en prennent aux minorités druzes et chrétiennes en Syrie. Sans l’intervention israélienne, des dizaines de milliers de chrétiens et de Druzes risqueraient d’être assassinés chaque jour. « Vous ne verrez pas un seul média en parler. »

Depuis la chute du régime d’Assad en décembre 2024, Israël a répondu à l’appel des Druzes et des chrétiens de Syrie, malgré la riposte de l’État hébreu face à la guerre menée par l’islamisme pour sa destruction, ainsi que les tensions régionales et les otages toujours en détention.

Les Druzes, une minorité religieuse présente en Syrie, au Liban et en Israël, sont historiquement liés et sont actuellement persécutés par les islamistes au pouvoir. L’implication d’Israël revêt une importance particulière en raison de la proximité de la frontière israélo-syrienne et de la présence des Druzes dans les hauteurs du Golan. Contrairement aux Druzes, les chrétiens ne sont pas regroupés dans une seule région.

Comment Israël protège-t-il les chrétiens ?

La protection des minorités chrétiennes en Syrie par Israël est moins explicitement documentée que celle des Druzes, mais plusieurs éléments peuvent être observés :

Stratégie militaire générale : La stratégie militaire d’Israël en Syrie, qui comprend des frappes aériennes et l’occupation d’une zone tampon, est perçue comme une mesure de protection non seulement pour les Druzes, mais aussi pour d’autres minorités, y compris les chrétiens, face aux menaces du nouveau gouvernement djihadiste syrien. Toutefois, les détails concernant la protection des chrétiens ne sont pas aussi clairement définis que pour les Druzes. Protection indirecte par la stabilité régionale : Les chrétiens en Syrie, dispersés dans plusieurs régions (telles qu’Alep, Damas, Homs et leurs zones rurales), ne se concentrent pas dans une seule zone comme les Druzes à Sweida. Les actions et déclarations d’Israël contre les djihadistes, ainsi que ses efforts pour sécuriser le sud de la Syrie, bénéficient indirectement aux chrétiens en atténuant les menaces de persécution ou de violence de la part des groupes extrémistes. L’objectif d’Israël est d’empêcher la Syrie de devenir un bastion du terrorisme et une menace pour ses voisins, ce qui inclut naturellement la protection de minorités vulnérables comme les chrétiens. Absence d’actions spécifiques sur le terrain : Contrairement aux Druzes, il n’existe pas de rapports détaillés sur les actions menées en faveur des chrétiens.

Israel Actualités Digital