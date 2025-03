Israël en guerre : Steve Witkoff propose un plan de cessez-le-feu de 50 jours à Gaza impliquant la libération de cinq otages israéliens

Selon les informations du Jerusalem Post, qui se base sur les dires d’une source proche du dossier, L’envoyé du président américain pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, a proposé un nouveau plan pour la poursuite du cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Cette nouvelle proposition intervient après que l’émissaire américain ait rejoint hier les négociations sur l’accord de cessez-le-feu à Doha.

Dans le cadre de ce nouveau plan, le cessez-le-feu dans la bande de Gaza sera prolongé de 50 jours. Durant cette période, le Hamas libérera cinq otages israéliens et restituera les corps des otages décédés.

Tout au long de ces cinquante jours, des discussions seront menées entre les deux parties et les médiateurs pour la poursuite de l’accord de cessez-le-feu à Gaza.

Depuis le début de la semaine, les négociations pour l’accord de cessez-le-feu à Gaza semblent avancer : lundi matin, le porte-parole du Hamas, Abdel Latif al-Qanoa, avait déclaré que le groupe islamique palestinien fait preuve de flexibilité dans les discussions avec les médiateurs et qu’il attendait le résultat des efforts de l’Égypte, du Qatar et des États-Unis dans les négociations avec Israël concernant la poursuite de l’accord sur le cessez-le-feu à Gaza.

Peu après, Le Hamas avait affirmé dans un communiqué qu’il est dit prêt à entamer immédiatement des négociations avec Israël concernant la deuxième phase de l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités