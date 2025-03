Israël en guerre : l’armée israélienne frappe le quartier général du Jihad islamique palestinien à Damas

Les forces de l’armée de l’air israélienne ont attaqué aujourd’hui le quartier général du Jihad islamique palestinien à Damas, visant des hauts membres de l’organisation terroriste. Après que cette information ait été relayée par les médias syriens, le ministre israélien de la Défense, Israel Katz, a confirmé l’attaque israélienne.

Dans un communiqué publié peu après l’attaque, Tsahal a justifié la frappe aérienne sur ce quartier général, expliquant que « ce centre de commandement servait à planifier et à diriger les activités terroristes du Jihad islamique palestinien contre l’État d’Israël« .

« L’armée israélienne ne permettra pas aux organisations terroristes de s’implanter sur le territoire syrien et d’opérer contre l’État d’Israël, et répondra avec force à toute implantation de ce type. L’armée israélienne continuera d’agir contre les organisations terroristes palestiniennes partout où cela sera nécessaire et continuera d’œuvrer pour protéger les citoyens de l’État d’Israël« , ajoute Tsahal dans son communiqué.

Cette frappe s’inscrit dans le cadre d’une série d’opérations militaires israéliennes en Syrie suite à la chute du régime du président Bachar al-Assad en décembre. Certaines de ces attaques ont visé des factions terroristes palestiniennes qui tentaient de s’implanter dans le pays sous l’égide du nouveau gouvernement djihadiste syrien dirigé par le président Ahmad al-Sharaa.

Jusqu’à présent, la plupart des attaques israéliennes n’ont pas eu lieu à proximité du siège du pouvoir syrien. Cette nouvelle attaque, qui a eu lieu au cœur de la capitale syrienne, pourrait devenir un tournant dans les relations entre le nouveau gouvernement syrien et l’État d’Israël.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités