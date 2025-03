Edito Alain SAYADA: Nouvelle Attaque Antisémite contre les Juifs de France : LFI et Acolyte en Ligne de Mire

La communauté juive en France fait, encore une fois, face à une nouvelle agression Antisémite alarmante, avec des attaques qui reviennent à mettre une cible sur le dos de chaque juif. La France Insoumise (LFI), par ses propos et ses actions, s’inscrit dans une longue lignée d’instrumentalisation des stéréotypes antisémites, rappelant les sombres années 30. Même si ce parti clame qu’il ne véhicule pas de haine anti-juive et que les accusations portées contre lui se soldent souvent par un non-lieu, il est essentiel de comprendre la gravité de leurs discours.

Le fait que des personnalités publiques, telles que Cyril Hanouna, soient utilisées comme boucs émissaires témoigne d’une tendance inquiétante. LFI, tout en se défendant d’être antisémite, cible des figures populaires tout en cultivant une relation ambiguë avec des discours qui, par moments, flattent l’antisémitisme sous-jacent. Leur stratégie semble s’appuyer sur la division et la haine, notamment envers Israël, dans un contexte où la lutte politique prime sur toute forme d’éthique.

Il est impératif de ne pas généraliser et d’affirmer que les sept millions d’électeurs de la France Insoumise sont tous des antisémites. Cependant, l’absence de condamnation claire et ferme des discours de haine et d’incitation à la violence de la part de leaders de la communauté musulmane, ainsi que des responsables politiques, pose question. Cette inaction crée un vide où l’antisémitisme prospère et où ceux qui nourrissent cette haine peuvent se sentir confortés.

Les dirigeants de LFI semblent avoir compris que leur survie politique passe par un rapprochement avec certains segments de la communauté musulmane, allant jusqu’à soutenir des groupes qualifiés de terroristes comme le Hamas, perçus par eux comme des » résistants « . Une telle rhétorique est non seulement dangereuse mais contribue également à semer le trouble et la peur au sein de la communauté juive, qui se sent de plus en plus vulnérable.

Face à cette montée de l’antisémitisme, il est essentiel que les leaders de notre communauté prennent position. Le silence observé, notamment de la part de figures influentes comme le Grand Rabbin de France Haim Korsia ou Elie Korsia, Président du Consistoire, est assourdissant. À un moment où nous devrions entendre des voix fortes et unies pour condamner ces actes et déclarations, le vide laissé ne fait qu’accroître l’inquiétude et le sentiment d’abandon.

Nous devons nous lever et interpeller nos responsables sur cette inaction. Il est urgent de rappeler à chaque membre de notre communauté l’importance de s’exprimer fermement contre toute forme de haine. La mobilisation générale est plus que jamais nécessaire pour défendre nos valeurs, pour assurer notre sécurité et pour proclamer haut et fort que nous ne serons ni les complices ni les silencieux face à l’antisémitisme.

L’heure est à l’action, à la solidarité, et surtout à la dénonciation de toutes les formes de discrimination, afin que jamais l’histoire ne se répète.

Alain SAYADA