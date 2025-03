Israël en guerre : l’ONU accuse l’État d’Israël d’avoir utilisé « la violence sexuelle comme stratégie de guerre » à Gaza

Dans un rapport publié aujourd’hui, la Commission internationale indépendante de l’ONU accuse Israël d’avoir commis des « actes génocidaires » contre les civils palestiniens en détruisant systématiquement les établissements de santé pour femmes durant les combats dans la bande de Gaza et en utilisant la violence sexuelle comme stratégie de guerre.

« Les autorités israéliennes ont détruit en partie la capacité reproductive des palestiniens de Gaza en tant que groupe, notamment en imposant des mesures visant à empêcher les naissances, l’une des catégories d’actes génocidaires dans le Statut de Rome et la Convention sur le génocide« , précise la Commission internationale indépendante de l’ONU dans son rapport.

Le rapport de l’ONU accuse également les forces de sécurité israéliennes d’avoir recours au déshabillage forcé en public et aux agressions sexuelles dans le cadre de leurs procédures opérationnelles standard pour punir les palestiniens à la suite des massacres menées par le Hamas le 7 octobre 2023.

L’État d’Israël a immédiatement rejeté ces graves accusations : La mission permanente d’Israël auprès de l’ONU à Genève, a qualifié les allégations contenues dans le rapport de non fondées, partiales et manquant de crédibilité.

Le ministère israélien des Affaires étrangères a aussi réagi, affirmant que le rapport de l’ONU est l’un des « pires cas de diffamation que le monde n’ait jamais connu » et que c’est » le Hamas qui a perpétré d’horribles crimes sexuels contre des israéliens« .

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités