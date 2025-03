Israël en guerre : Tsahal déploierait des dispositifs d’espionnages à Gaza dans le but de rechercher les otages et de traquer les terroristes

Le journal arabe basé à Londres, Asharq Al-Awsat, qui se base sur les dires de sources de factions terroristes palestiniennes à Gaza, a informé que l’armée israélienne a récemment intensifié ses opérations de renseignement, en utilisant des drones pour déployer des dispositifs d’espionnage dans diverses zones de la bande de Gaza et collecter des informations sur de futures cibles terroristes à éliminer.

Le média arabe a également rapporté que ces drones sont aussi utilisés pour recueillir des renseignements sur les otages toujours détenus à Gaza.

D’autres sources d’organisations terroristes basées à Gaza ont affirmé à Asharq Al-Awsat que les nouveaux outils de surveillance déployés par les drones comprenaient des caméras et d’autres dispositifs d’écoute électronique aussi petits qu’un ver. Ces dispositifs, ont-elles affirmé, seraient dissimulés dans des sacs placés dans des zones reculées, des cimetières et parfois même dans des quartiers densément peuplés.

Les sources ont aussi déclaré que des agents de groupes terroristes ont identifié et neutralisé certaines de ces tentatives d’espionnage. le journal arabe précise que les forces de sécurité de Gaza surveillent ces sites de largage pour déterminer si des agents israéliens arrivent pour récupérer les engins.

En outre, les sources ont affirmé qu’Israël recueillait autant de renseignements que possible pour mettre à jour sa base de données de cibles terroristes à Gaza. Elles ont identifié plusieurs endroits où des drones ont été observés en train de déployer ces dispositifs d’espionnage, notamment dans le centre de Khan Yunès, à Deir al-Balah, dans les camps de réfugiés d’al-Nuseirat, d’al-Bureij, d’al-Zawaida et plusieurs quartiers de la ville de Gaza.

Les organisations terroristes de la bande de Gaza seraient en état d’alerte maximale, craignant une opération aérienne ou terrestre soudaine de Tsahal. Les sources ont également affirmé qu’Israël aurait utilisé un type de drone suicide déjà utilisé pour des assassinats ciblés de terroristes et de commandants de terrain durant la guerre.

À la lumière de ces informations, le Hamas aurait publié de nouvelles réglementations de sécurité mettant en garde contre les efforts présumés des services de renseignement israéliens pour surveiller les activités à Gaza, en particulier dans les zones où se sont produits les cérémonies d’otages.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités