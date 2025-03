Israël en guerre : Steve Witkoff se rend à Doha pour faire avancer les négociations sur le cessez-le-feu à Gaza

L’envoyé du président américain pour le Moyen Orient, Steve Witkoff, doit rejoindre aujourd’hui les négociations sur la poursuite de l’accord de cessez-le-feu à Gaza qui ont eu lieu depuis le début de la semaine à Doha.

Par ailleurs, après 48 heures de discussions au Qatar, la délégation israélienne devrait être de retour ce soir.

Pour le moment, selon le journal libanais Al-Akhbar, qui cite une source diplomatique égyptienne, la proposition qui est privilégiée par les médiateurs s’apparente à un cessez-le-feu de 60 jours durant lequel dix otages israéliens seront libérés en échange de la libération par Israël d’une centaine de terroristes palestiniens détenus dans les prisons israéliennes.

Également, selon cette proposition, un important flux d’aide humanitaire sera acheminée vers la bande de Gaza. Le Hamas s’engage aussi à ne pas faire de cérémonies morbides de libérations d’otages israéliens dans l’enclave palestinienne.

Néanmoins, ces négociations à Doha risquent d’être compliqués étant donné que l’establishment israélien n’a pas confiance en l’attitude du groupe terroriste palestinien.

Hier, lors d’une interview accordée à CBS News, le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Sa’ar, a affirmé que le Hamas est prêt à “adopter le ‘modèle du Hezbollah’ et à laisser quelqu’un d’autre s’occuper des ruines qu’il a laissées derrière lui dans la bande de Gaza“.

Il a aussi ajouté qu’il ne pense pas que le Hamas soit prêt à se désarmer, indiquant que le groupe islamique “veut continuer à être la force militaire la plus puissante de la bande de Gaza afin de poursuivre la guerre contre Israël“.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités