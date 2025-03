Israël en guerre : Israël et le Liban entament des négociations pour régler leurs différends frontaliers

Le bureau du premier ministre israélien a annoncé aujourd’hui dans un communiqué, que l’État d’Israël et le Liban ont accepté d’entamer des négociations afin de régler la situation frontalière entre les deux pays, notamment au sujet des cinq points stratégiques sous contrôle israélien dans le sud du Liban, les discussions concernant la Ligne bleue et les zones contestées restantes, et le statut des prisonniers libanais détenus par Israël.

Les négociations ont débuté aujourd’hui lors d’une réunion quadrilatérale a eu lieu à Naqoura, au Liban, à laquelle ont participé des représentants de l’armée israélienne et des responsables des États-Unis, de la France et du Liban.

Dans le cadre de ces pourparlers, et en coordination avec les États-Unis, cinq détenus libanais ont été libérés et transférés d’Israël au Liban en signe de bonne volonté envers, Joseph Aoun, le président libanais nouvellement élu. Les détenus ont été transférés via le point de passage de Rosh Hanikra, situé dans le nord d’Israël, escortés par un convoi de la Croix-Rouge.

Ces négociations, qui interviennent des mois après des vives tensions à la frontière israélo-libanaise suite à la guerre menée par Tsahal contre le Hezbollah, pourraient constituer une première étape vers la normalisation des relations entre les deux pays.

Eliran COHEN pour Israel Actualités