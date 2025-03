Israël en guerre : les forces aériennes de Tsahal attaquent des sites militaires du régime Syrien en Syrie

L’armée israélienne a annoncé ce matin dans un communiqué que les forces de l’armée de l’air ont attaqué hier soir des sites militaires et des quartiers généraux militaires du régime syrien contenant des armes dans le sud de la Syrie.

Tsahal a précisé que l’opération visait les radars de nuit et les équipements de détection, qui pourraient être utilisés pour établir une image du renseignement aérien.

“La présence de ces systèmes dans le sud de la Syrie constitue une menace pour Israël et pour ses opérations. Ces cibles ont été frappées pour éliminer de futures menaces“, a indiqué l’armée israélienne dans son communiqué.

Les médias syriens ont informé que les cibles attaquées par l’armée de l’air seraient les cibles militaires de l’ancien régime de Bachar al-Assad dans les villages de Jabab et Izra, dans la province de Deraa, dans le sud de la Syrie. Plus précisément, ces cibles appartenaient auparavant à la 12e brigade et au 89e bataillon de l’armée de Bachar al-Assad.

Cette vague de frappes constitue l’action militaire israélienne la plus importante en Syrie au cours des derniers mois, alors qu’Israël cherche à contrer la présence militaire croissante du nouveau régime syrien.

Par ailleurs, selon des informations dévoilées par le Jerusalem Post, les responsables de la sécurité israélienne ont transmis un message fort, via des intermédiaires, au nouveau régime syrien, dirigé par Ahmed al-Sharaa, selon lequel Israël ne permettrait pas à l’organisation rebelle sunnite HTS (Hayat Tahrir al-Sham) de s’établir dans des avant-postes syriens ou d’en construire de nouveaux dans le sud de la Syrie.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers, (vivants et décédés) dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités