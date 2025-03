Israël en guerre : la France travaillerait en coopération avec des pays arabes afin de trouver une solution pour libérer les otages

Ofer Bronchtein, le conseiller israélien du président français, Emmanuel Macron, a informé aujourd’hui via un communiqué que La France soutient une libération ponctuelle de tous les otages détenus à Gaza dans le cadre d’un accord global visant à mettre fin à la guerre.

« La France est favorable à une libération unique de tous les otages. Nous soutenons les familles et les efforts pour y parvenir – un accord unique et inclusif qui rende tous les otages à leurs familles et mette fin à la guerre », a déclaré Ofer Bronchtein,

Le conseiller israélien a également affirmé que la France est engagée dans des efforts diplomatiques impliquant tous les acteurs concernés, y compris les États arabes, pour faciliter un tel accord.

« Il est temps de mettre fin à la guerre et de passer à la phase suivante : travailler ensemble sur une initiative commune d’après-guerre qui garantira la sécurité d’Israël et remplacera le régime du Hamas à Gaza, créant ainsi un avenir meilleur pour toute la région », a indiqué Ofer Bronchtein.

Cette information intervient alors que les négociations pour l’accord de cessez-le-feu à Gaza semblent avancer : ce matin, le porte-parole du Hamas, Abdel Latif al-Qanoa, a déclaré que le groupe islamique palestinien fait preuve de flexibilité dans les discussions avec les médiateurs et qu’il attendait le résultat des efforts de l’Égypte, du Qatar et des États-Unis dans les négociations avec Israël concernant la poursuite de l’accord sur le cessez-le-feu à Gaza.

Peu après, Le Hamas a affirmé dans un communiqué qu’il se dit prêt à entamer immédiatement des négociations avec Israël concernant la deuxième phase de l’accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 59 civils israéliens et étrangers (vivants et décédés), dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités