Conflit Israël-Hamas : Yaël Braun-Pivet rejette la demande de levée d’immunité de Meyer Habib

Les élus de la Nupes reprochaient à Meyer Habib d’avoir tenu des propos qui pouvaient «s’apparenter à l’apologie de crimes de guerre».

La présidente de l’Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet a donc rejeté la demande de levée de l’immunité parlementaire du député Les Républicains (LR) Meyer Habib formulée par des députés de gauche qui l’accusaient d’«apologie de crimes de guerre» israéliens à Gaza.

Dans une réponse rendue publique samedi 23 décembre par des députés de La France insoumise (LFI), Yaël Braun-Pivet écrit que «les propos tenus par un parlementaire dans l’hémicycle de l’Assemblée sont couverts, conformément à l’article 26 de la Constitution, par le principe d’irresponsabilité, lequel présente un caractère absolu et qu’aucune procédure ne permet de “lever”».

Ce qui a fait bondir le député de la France Insoumise Thomas Portes en faisant un post sur twitter.

La présidente de l’assemblée nationale Yaël Braun-Pivet refuse de prendre des sanctions pour le député Meyer Habib au motif que ses propos « ont été tenus dans l’hémicycle ». Pourquoi avoir sanctionné? Les soutiens inconditionnels des criminels de guerre israéliens se protègent entre eux. Un député français peut donc en toute tranquillité faire une apologie de crimes de guerre. Quelle honte !

Meyer Habib dénonce une «manipulation grossière»

Selon le compte rendu de la séance, Meyer Habib a lancé «Et ce n’est pas fini» en réponse à une question du député Éric Coquerel (LFI). «Qui peut douter maintenant des véritables objectifs de guerre du gouvernement Nétanyahou qui, après le nord, bombarde le sud de la bande de Gaza, là où il avait précisément demandé aux Palestiniens de se réfugier ?», avait demandé M. Coquerel à la cheffe de la diplomatie.

Selon le compte rendu, Meyer Habib a fait la même réponse lorsqu’Éric Coquerel a demandé : «Qui peut douter maintenant qu’il s’agit moins d’éradiquer le Hamas que d’en finir avec la bande de Gaza et la Cisjordanie, en tant que territoires palestiniens ?».

Meyer Habib a dénoncé pour sa part sur le réseau social X une «manipulation grossière et les fake news» des 39 députés de la Nupes. «Leur pétard mouillé n’est qu’un contre-feu grossier pour tenter de faire oublier l’apologie du terrorisme répétée, le négationnisme et l’antisémitisme à l’œuvre dans leurs rangs depuis le 7 octobre mais aussi leur silence face aux pogroms, viols, massacres de bébés, vieillards et rescapés de la Shoah», a-t-il affirmé.

Israel Actualités avec l’AFP