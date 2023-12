Euroligue : Les joueurs étrangers du Maccabi Tel-Aviv refusent de rentrer jouer en Israël

Dans un communiqué publié jeudi, à la suite du match d’Euroligue face à l’Etoile Rouge de Belgrade, le Maccabi Tel-Aviv a annoncé que ses joueurs étrangers, après s’être entretenus avec la direction de l’équipe, avaient décidé de ne pas se rendre en Israël pour les deux matchs du championnat domestique.

Des joueurs comme Lorenzo Brown, Wade Baldwin, Josh Nebo, James Webb, Antonius Cleveland ou Jasiel Rivero ne prendront ainsi pas part à la rencontre face à l’Hapoel Haifa, ce samedi, ou face à l’Hapoel Be’er Sheva lundi, comptant pour le championnat israélien. Pour ces deux matchs, le Maccabi Tel-Aviv ne disposera que de basketteurs locaux.

Une baisse des salaires de 15 %

Selon les médias locaux, relayés par le quotidien espagnol AS, cette situation n’est pas seulement provoquée par la situation géopolitique et des questions de sécurité, avec la guerre entre Israël et le Hamas. Cela est expliqué, aussi, pour des raisons financières. En effet, le Maccabi a appliqué une baisse des salaires de 15 % pour ses joueurs, grâce à une clause qui le permettait, en raison de la situation du club, qui doit notamment disputer ses matchs « à domicile » d’Euroligue à Belgrade.

