Soldats tués à Gaza :

» Nous payons un lourd tribut à la guerre ». Affirme le premier Ministre Israélien B. Netanyahu

Le nombre de soldats tombés à Gaza depuis l’incursion de Tsahal à Gaza ne cessent d’augmenter, à ce jour 153 Hayalim sont tombés face au terroristes du Hamas….

Espérons que ces jeunes qui sont morts aux combats ne soient pas morts pour rien , en effet le Hamas doit être détruit, comme il a été prévu depuis le pogrom du 7 Octobres, ou plus de 1 200 Civils ont été massacrés par le Hamas… et rien n’arrêtera la mission qui a été donner à Tsahal, celle de détruire le Hamas à Gaza.

Il est important d’avoir une pensée pour toutes les familles qui ont perdu un être cher de cette guerre de :

« la lumière face à l’obscurité »

et d’avoir une pensée à tous les blessés à qui l’on pense énormément

Et nous savons déjà que cette guerre finira par être gagné et de renvoyer le Hamas et ces alliés à l’Age de pierre.

Que la lumière jaillira de cette guerre en Israel et pour tout le peuple juif.

Am Israel Hai