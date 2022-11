Cop 27 : Israël et la Jordanie signent un accord commun concernant l’eau et l’énergie verte

La Jordanie et Israël ont signé hier un accord conjoint sur des échanges d’énergie verte et d’eau lors de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP27).

L’accord, facilité par les États-Unis et les Émirats arabes unis, implique qu’Israël construise une usine de dessalement désignée pour exporter plus d’eau vers la Jordanie au prix fort, et que la Jordanie construise un champ solaire dans le désert en Jordanie pour exporter de l’énergie propre vers l’État Hébreu, qui manque d’espace ouvert.

Le ministre israélien de la Coopération régionale, Esawi Frej, qui était présent à la cérémonie de signature, a déclaré que le gouvernement israélien actuel laisse au prochain « un héritage de coopération transfrontalière qui crée de l’espoir pour toute la région, les États travaillant ensemble pour faire progresser l’utilisation optimale des ressources naturelles« .

La ministre israélienne de l’Énergie, Karin Elharrar, a déclaré que l’accord initial marquait « l‘ouverture d’une nouvelle page dans les relations entre Israël et la Jordanie« , dans laquelle « la coopération constante entre les équipes israéliennes et jordaniennes a permis une plus grande confiance entre les pays, ce qui crée des opportunités géopolitiques, économiques et environnementales« .

Eliran COHEN pour Israel Actualités