Élections israéliennes : Isaac Herzog dément les rumeurs selon lesquelles il aurait demandé a Benny Gantz et à Yair Lapid de former un gouvernement d’union nationale avec Benjamin Netanyahu

Élections israéliennes : Isaac Herzog dément les rumeurs selon lesquelles il aurait demandé à Benny Gantz et à Yair Lapid de former un gouvernement d’union nationale avec Benjamin Netanyahu

Le président de l’État d’Israël Isaac Herzog a démenti hier les informations des médias israéliens selon lesquelles il aurait contacté l’actuel premier ministre israélien Yair Lapid et le ministre de la Défense Benny Gantz ces « derniers jours » afin de les encourager à entrer dans un gouvernement d’union avec Benjamin Netanyahu et non à former un gouvernement avec des « éléments extrémistes » des partis religieux de droites.

Le bureau du président Isaac Herzog a déclaré dans un communiqué que « contrairement au rapport, le président n’a no tendu la main ni demandé à aucun des chefs de parti de rejoindre une forme quelconque de gouvernement. »

Le bureau de Yair Lapid a aussi démenti ces rumeurs, soulignant « qu’il n’y aucune chance » qu’un gouvernement d’union nationale se produise.

Le parti de Benny Gantz, l’Unité nationale, a également démenti ces informations, affirmant que l’actuel ministre israélien de la Défense « se dirige vers l’opposition« .

Dans son communiqué, le bureau d’Isaac Herzog souligne « que le processus de consultation dans la résidence du président ne commencera que demain, après quoi le mandat de former un gouvernement sera attribué ».

Eliran COHEN pour Israel Actualités