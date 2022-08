Daniel Lévi sera enterré aujourd’hui dimanche 7 août 2022

« Mon mari, mon roi Daniel Haim ben Sarah Lévi a rejoint le Gan Éden. La veillée a lieu à la Synagogue de la Rose ce soir et l’enterrement aura lieu à Marseille, au cimetière juif St Pierre – 166, chemin de l’Armée d’Afrique 13010 Marseille – cet après-midi dimanche 7 août à 14 h 30« . Un message sobre et digne, mais aussi un appel à la réunion et à l’amour. les anonymes y auront tout à fait leur place s’ils le souhaitent.