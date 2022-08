Mort de Daniel Lévi : « Je suis très triste »… Les personnalités lui rendent hommage

Daniel Lévi, l’un des chanteurs phares de la comédie musicale Les Dix Commandementss’est éteint ce samedi 6 août à l’âge de 60 ans. Le chanteur luttait contre un cancer du colon depuis 2019. Il avait suivi un traitement qui lui avait fait perdre de très nombreux kilos et avait récemment été opéré. Pour beaucoup de gens, il est et restera l’inoubliable interprète du titre L’Envie d’aimer, chanson écrite par Pascal Obispo et sortie en 2000.

C’était un immense talent et un exemple d’humilité

Dès l’annonce de sa mort, de nombreuses personnalités ont rendu hommage à l’interprète de L’Envie d’aimer. À commencer par Cyril Hanouna qui a publié ce message sur son compte Twitter : « Je suis très triste d’apprendre à l’instant que Daniel Levi nous a quittés. Je pense très fort à ses proches. C’était un immense talent et un exemple d’humilité. Il va nous manquer. Mes sincères condoléances à sa famille », a-t-il écrit. Le journaliste Christopher Nunes a également publié un message sur Twitter accompagné d’une photo de Daniel Lévi : « #DanielLevi s’en est allé de l’autre côté de la vie. Il était à lui tout seul une addition insolente de talents. Tant de souvenirs qui s’entrechoquent. Son esprit vagabondera à jamais sur les replis intimes de notre musique. Nos prières et nos pensées accompagnent ses proches », a-t-il écrit. Son collègue de Touche pas à mon poste, Maxime Guény a également rendu hommage à Daniel Lévi sur Twitter : « Daniel Levi nous a quittés. Souvenir ému de notre rencontre il y a quelques mois à la radio. Un homme généreux et de grand talent. Pensée particulière pour sa femme, sa famille et ses proches », a-t-il écrit. De son côté, Kendji Girac a posté une photo de Daniel Lévi en story Instagram : « R.I.P MR @daniellevi_officiel », a-t-il écrit en légende du post.