Mahmoud Abbas va demander à l’ONU l’obtention du statut de membre à part entière pour la Palestine

Le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, partira pour New York fin septembre pour s’adresser à l’Assemblée générale des Nations unies. Selon les informations de Israel Hayom, Mahmoud Abbas utilisera son discours pour demander à la communauté internationale de faire passer le statut de l’Autorité palestinienne d’un État observateur à celui d’un membre à part entière.

À Ramallah, les responsables de l’Autorité Palestinienne ont décidé de redynamiser leurs efforts diplomatiques sur ce front après la visite du président américain Joe Biden à Bethléem en juillet.

La demande de reconnaissance de l’Autorité palestinienne en tant qu’État jouissant de droits d’adhésion à part entière à l’ONU a été soulevée lors de récentes discussions et réunions entre Mahmoud Abbas, des dirigeants mondiaux et des personnalités éminentes, et ces discussions devraient s’intensifier au cours du mois prochain. Mahmoud Abbas a déjà discuté de la question avec le président des États-Unis Joe Biden et avec le président de la République française Emmanuel Macron.

« Nous considérons cela comme une question de la plus haute importance en ce moment. C’est l’engagement du monde envers nous et en particulier les pays qui croient en la solution à deux états. Nous déployons des efforts considérables pour faire de la Palestine un membre à part entière de l’ONU, et travaillent directement avec chaque pays et membre du Conseil de sécurité de l’ONU. Si nous n’y parvenons pas, nous irons à l’Assemblée générale de l’ONU » a déclaré Ahmad al-Deek, conseiller politique principal du ministre des Affaires étrangères de l’Autorité Palestinienne, à Israel Hayom.

Eliran COHEN