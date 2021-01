Défense : face à la Turquie, la Grèce conclut un gros contrat avec Israël de 1,68 milliard de dollars

Alors que la menace turque reste très présente en Méditerranée orientale (région riche en gaz, très disputée), la Grèce emploie les grands moyens. Athènes a conclu avec Israël un accord de défense prévoyant notamment la création d’une école de pilotage pour l’armée de l’air grecque, a annoncé mardi le ministère de la Défense. L’accord entre les deux gouvernements s’étend sur 20 ans et s’élève à « environ 1,8 milliard de dollars ». Il prévoit la création et l’exploitation d’une école de pilotage pour l’armée de l’air hellénique par la société israélienne Elbit Systems.

Il comprend également l’acquisition de dix avions d’entraînement M-346, produits par l’italien Leonardo Spa et équipés par Elbit, la maintenance des avions d’entraînement T-6 grecs, la fourniture de simulateurs et la formation, précise le ministère dans un communiqué. Pour le ministre israélien de la Défense Benny Gantz, cité dans le communiqué, « il s’agit d’un partenariat à long terme qui servira les intérêts d’Israël et de la Grèce, créera des centaines d’emplois dans les deux pays et favorisera la stabilité en Méditerranée ».

La suite en cliquant sur le lien