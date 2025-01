Video: L’ancien chef d’état major Benny Gantz : « L’armée israélienne doit rester au sud du Liban jusqu’à ce que les termes de l’accord soient respectés »

« Nous ne retournerons pas au 6 octobre.

L’armée israélienne doit rester au sud du Liban jusqu’à ce que toutes les conditions de l’accord soient respectées, afin de protéger les habitants du nord. Nous ne permettrons plus à aucun ennemi de s’établir à notre frontière. Cela n’arrivera pas.

L’État d’Israël s’est engagé envers les habitants de Metula – pas envers le village de Kila.

Nous continuerons à monter la garde et nous ne reculerons pas.

De la même manière, le gouvernement a décidé à juste titre de ne pas autoriser les habitants de Gaza à retourner dans la bande de Gaza du nord jusqu’à ce que la libération d’Arbel Yehud soit garantie et que les listes complètes soient présentées.

Nos ennemis doivent savoir que l’État d’Israël insistera pour remplir toutes les conditions et tous les accords afin d’assurer notre sécurité et de restituer nos otages du premier au dernier . »

Israel Actualités avec Mordehai Fitoussi pour Israel Eternel