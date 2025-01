Auschwitz, 80 ans après la libération : l’histoire de la survie et de la réalisation du rêve américain de Ryszard Horowitz

Le parcours d’un célèbre photographe, de sa survie à l’Holocauste à son succès mondial

Publié 26 janvier 2025 08h45

Un film montre un grand groupe d’enfants sortant du camp de concentration d’Auschwitz en compagnie de religieuses. Regina Horowitz a reconnu son propre enfant et a supplié le caméraman de lui donner les images du film représentant Ryszard.

Il reste très peu de survivants alors que le monde commémore le 80e anniversaire de la libération du camp d’extermination nazi d’Auschwitz. L’histoire de survie de la famille Horowitz en est un parfait exemple.

L’orphelinat de Cracovie envoya Regina Horowitz à une autre adresse, où elle retrouva miraculeusement son fils de cinq ans, qui fut tout aussi choqué de voir sa mère en vie. Et pas seulement elle, mais aussi sa sœur Niusia et sa grand-mère… toutes trois sauvées par l’industriel allemand Oskar Schindler.

Ryszard Horowitz, Niusia Horowitz-Karakulska et Roman Polanski profitent d’une journée au château royal de Wawel à Cracovie, avec l’oncle de Roman. Photo avec l’aimable autorisation de Ryszard Horowitz. (Ryszard Horowitz )

Le célèbre photographe Ryszard Horowitz est né le 5 mai 1939 dans une famille aimante de la ville historique de Cracovie, l’ancienne capitale de la Pologne, mais à peine quatre mois plus tard, l’Allemagne nazie envahit la Pologne, provoquant une dévastation totale.

Ryszard Horowitz, en surbrillance, derrière les barbelés du camp de concentration d’Auschwitz, libération du camp en 1945. Photo avec l’aimable autorisation de Ryszard Horowitz. (Ryszard Horowitz)

La guerre allait devenir brutale et sinistre, en particulier pour les Juifs de Pologne .

« Quand les Allemands sont entrés à Cracovie », a déclaré Horowitz, « la première réaction de mes parents a été de s’enfuir. Ils ont fait leurs valises et m’ont laissé avec ma nounou non juive, Antosia. Mais ils sont vite revenus avec ma sœur, car ils ne voulaient pas que je reste derrière. Nous avons donc été réunis, mais finalement obligés de déménager dans le ghetto. »

Dawid et Regina Horowitz, photo de mariage. Cracovie, 1932. Photo fournie par Ryszard Horowitz. (Ryszard Horowitz)

Les nazis ont séparé les Juifs du reste de la population et les ont forcés à se réfugier dans le tristement célèbre ghetto de Cracovie. Derrière les barrières, la vie était sombre et la peur constante des persécutions nazies.

Ghetto de Cracovie, porte 1, 1941. Photo de la collection du Musée historique de la ville de Cracovie, Pologne.

Heureusement pour Ryszard, un garçon plus âgé, Roman Liebling, connu plus tard sous le nom de Roman Polanski, était présent pour son troisième anniversaire. Selon Polanski, bien que la nourriture fût rare, par miracle, la mère de Ryszard, Regina, réussit à procurer du chocolat chaud aux enfants. Ryszard, cependant, n’aimait pas le chocolat chaud et refusa d’en boire.

Niusia Horowitz, Roman Polanski, Ryszard Horowitz, Roma Ligocka à Cracovie, 1946. Photo fournie par Ryszard Horowitz. (Ryszard Horowitz)

En 1943, les Allemands liquidèrent le ghetto de Cracovie et la famille Horowitz fut contrainte d’être déportée dans le camp de concentration nazi de Plaszow, dirigé par un commandant nazi notoire, l’officier autrichien Amon Göth.

Les vestiges d’un mur du ghetto juif de Cracovie, en Pologne. 11 janvier 2023. (Andrew Lichtenstein/Corbis via Getty Images)

« C’était un camp terrible, car le responsable était un personnage extrêmement brutal. Il suscitait un sentiment de peur énorme. Il tirait sur les gens à droite et à gauche. Il était comme un Dieu en termes de pouvoir et rendait la vie là-bas totalement impossible », se souvient Horowitz.

Göth aimait organiser des fêtes dans sa villa, où deux oncles musiciens de Ryszard étaient obligés de jouer.

Les oncles de Ryszard Horowitz étaient des artistes de spectacle avant le début de la Seconde Guerre mondiale. Photo avec l’aimable autorisation de Ryszard Horowitz. (Ryszard Horowitz)

L’un des hommes présents à ces fêtes était l’industriel allemand Oskar Schindler . Son amitié avec Göth lui a permis de diriger une entreprise qui allait devenir une bouée de sauvetage pour de nombreux Juifs des camps.

« Oscar Schindler a obtenu la permission d’ouvrir une usine produisant des ustensiles pour l’armée allemande, et ma famille y a travaillé », explique Horowitz.

Steven Spielberg, Ryszard Horowitz, Ania Bogusz et Bronisława Horowitz-Karakulska. Photo gracieuseté de Ryszard Horowitz. (Ryszard Horowitz)

Steven Spielberg a présenté Oskar Schindler au monde entier dans son film de 1993 « La Liste de Schindler », et Horowitz a partagé quelques observations sur le célèbre homme d’affaires.

« Tout le monde vous dira quelque chose de différent à son sujet. À quel point il était bon, à quel point il était mauvais, à quel point il était beau, combien de femmes il avait fréquentées, mais le fait est que… d’une certaine manière, il ressentait ce besoin de sauver les gens. Une fois, il a eu des ennuis après avoir embrassé ma sœur alors qu’elle lui avait offert un gâteau pour son anniversaire », a déclaré Horowitz.

En 1944, les Allemands décidèrent qu’il était temps de démanteler Plaszow, de dissimuler les traces de leurs atrocités et de fermer l’usine Schindler.

Le cimetière juif de Cracovie, photocomposition de Ryszard Horowitz. Photo avec l’aimable autorisation de Ryszard Horowitz. (Ryszard Horowitz)

« Schindler a réussi à obtenir la permission de déplacer un certain nombre d’ouvriers vers son usine de Brünnlitz, en Tchécoslovaquie », a déclaré Horowitz.

Brünnlitz était un camp de travail allemand et, comme Spielberg l’a montré dans son film, une liste avait été établie avec les noms de ceux qui y seraient déportés.

« Il n’y a aucun doute qu’il y avait une liste, et ma famille y figurait. Je n’y étais pas, car j’étais trop petit pour travailler, mais j’ai réussi à me faufiler. Il y avait deux convois, un d’hommes et un de femmes. Je voyageais avec mon père », a expliqué Horowitz.

Les hommes de Schindler sont parvenus à atteindre Brünnlitz en vie, mais la vie de Ryszard était sur le point de se défaire.

« Nous avons attendu que les femmes nous suivent à Brünnlitz. Mais, pour une raison que nous ignorons, elles ont été envoyées au camp de concentration d’Auschwitz », a-t-il déclaré.

Schindler se précipita à Auschwitz pour sauver ses femmes et laissa Josef Leipold à la tête de son usine.

« Leipold était l’exact opposé de Schindler », a déclaré Horowitz. « Dès le début, son idée était de nous achever. Et il ne voulait pas d’enfants là-bas. Alors, il nous a réunis avec nos pères et nous a envoyés à Auschwitz. »

À son arrivée à Auschwitz, Ryszard fut choisi pour se faire tatouer un numéro de camp de concentration sur l’avant-bras. Ce qui signifiait qu’il resterait en vie, pendant un certain temps.

L’homme d’affaires Oskar Schindler parle de la manière dont il a sauvé des vies pendant l’Holocauste du Troisième Reich allemand dans une interview accordée à United Press International. (Bettmann / Contributeur/Getty Images)

Oskar Schindler a réussi à sauver les femmes qui se trouvaient à bord d’un train qui s’apprêtait à partir pour Auschwitz.

Horowitz se souvient de ces moments déchirants : « Mon cousin et moi avons vu le train, et ma mère était là, ma sœur, ma grand-mère… et elles nous ont vus. Ma mère était certaine que c’était la dernière fois qu’elle me verrait. Ils sont allés à Brünnlitz, et mon père et moi sommes restés à Auschwitz. »

En janvier 1945, à l’approche de l’Armée rouge, les forces SS allemandes ont évacué des milliers de prisonniers d’Auschwitz vers différents camps sur le territoire allemand. Le père de Richard, Dawid « Dolek » Horowitz, a été contraint d’abandonner son fils.

« Je pense que l’une des raisons pour lesquelles j’ai survécu est qu’un homme responsable d’un entrepôt, Roman Gunz, a accepté de s’occuper de moi. Parfois, il me nourrissait et, quand les choses devenaient difficiles, il me cachait dans l’entrepôt ou dans le service des maladies infectieuses de l’hôpital », a déclaré Horowitz.

Puis un jour, le cauchemar d’Auschwitz a pris fin.

« Quand l’Armée rouge s’est approchée du camp, les Allemands étaient paniqués. Ils ont rassemblé tous les enfants et étaient prêts à nous tirer dessus, mais à ce moment-là, deux officiers allemands sont arrivés à moto en hurlant de tout laisser tomber et de les suivre, ce qu’ils ont fait », se souvient Horowitz.

Quelques heures plus tard, les troupes soviétiques entrent à Auschwitz .

« L’Armée rouge est arrivée, la plupart à cheval », a-t-il raconté. « Ils nous ont donné de la nourriture et des bonbons. Ils avaient des caméras avec eux et ont filmé beaucoup de choses. Le lendemain, des religieuses sont arrivées et nous ont emmenés dans un orphelinat de Cracovie. La tante de Polanski, Tosia, m’a trouvé là-bas et m’a emmené dans son appartement de la rue Dluga. Et Roman était déjà là. »

Les survivants de la famille Horowitz, Szachne, Sabina, Niusia, Regina, Ryszard et Dawid. Cracovie, Pologne. (Ryszard Horowitz)

En mars 1945, Brünnlitz fut libérée et les femmes de Horowitz retournèrent à Cracovie.

« Un jour, ma mère était sur la place du marché, où l’on projetait un film documentaire sur la libération d’Auschwitz, et elle m’a reconnu », a déclaré Horowitz.

Les femmes Horowitz emménagent dans la famille de Roman Polanski. Elles sont bientôt rejointes par Dawid Horowitz.

« Nous avons tous vécu sous le même toit pendant deux ans, jusqu’à ce que mon père nous trouve un bel appartement près de la place du Marché », a déclaré Horowitz.

Après la guerre, les Polonais ont trouvé leur pays en ruines avec un régime communiste hostile au pouvoir.

« La plupart de mes amis les plus proches et leurs familles étaient anticommunistes. Le rêve de chacun était de quitter la Pologne le plus vite possible », explique Horowitz.

Regina et Dawid Horowitz retrouvent Oskar Schindler et Henry Rosner à Vienne. Photo avec l’aimable autorisation de Ryszard Horowitz. (Ryszard Horowitz)

Dawid Horowitz a réussi à ouvrir un magasin d’outils et de matériaux de construction, avec comme partenaire Tosia, la tante de Polanski. La vie a continué.

« Pour moi et mes amis, la vie était plutôt belle à l’époque, parce que nous n’étions pas engagés dans la politique. Nous étions des artistes et nous pensions vivre dans une société totalement libre, alors nous faisions ce que nous voulions faire et nous avions cet incroyable lieu de sortie, un cabaret appelé « Piwnica pod Barnami » (La cave sous les béliers). Et nous avions du jazz », se souvient Horowitz.

Dave Brubeck et Paul Desmond, à Cracovie, 1958. Photo gracieuseté de Ryszard Horowitz. (Ryszard Horowitz)

En 1958, le pianiste de jazz américain Dave Brubeck arrive à Cracovie pour se produire. Ryszard Horowitz est là avec son appareil photo et a immortalisé son événement en images. Il ne se doutait pas que la photographie était son avenir. Et cet avenir se trouvait de l’autre côté de l’océan Atlantique.

Ryszard Horowitz, à bord du paquebot polonais « MS Batory », en partance pour l’Amérique en 1959. Photo avec l’aimable autorisation de Ryszard Horowitz. (Ryszard Horowitz)

« J’ai eu cette opportunité parce que mes oncles ici à New York étaient prêts à m’offrir le gîte et le couvert. Et j’ai également reçu une bourse de l’Institut Pratt de Brooklyn », a déclaré Horowitz.

Avec les encouragements de son père et quelques dollars américains cachés dans le talon de sa chaussure, Horowitz embarqua sur le paquebot polonais « MS Batory ».

La vie d’immigré dans la Grosse Pomme était un parcours mitigé. Mais à l’Institut Pratt, Horowitz a rapidement démontré un talent unique pour la photographie.

Séance photo Ryszard Horowitz pour Tiffany & Co. Photo fournie par Ryszard Horowitz. (Ryszard Horowitz)

« J’ai créé leur premier laboratoire de photographie à Pratt, et on m’a demandé de concevoir leur annuaire du 75e anniversaire, que j’ai édité, et j’ai pris pratiquement toutes les photos pour eux. C’était la première fois dans l’histoire que le New York Art Directors Club décernait un prix à un étudiant. C’est donc devenu mon portfolio », explique Horowitz.

Photocompositeur Ryszard Horowitz : exposition personnelle à Pékin, Chine. (Ryszard Horowitz)

Ryszard a noué des liens avec des personnes influentes qui l’ont aidé à atteindre le succès. Parmi elles, on compte le photographe Richard Avedon, le graphiste Saul Steinberg et le chorégraphe de ballet Sergei Diaghilev, ainsi que son idole, le disc-jockey Willis Conover, qui animait l’émission Jazz Hour sur la chaîne Voice of America.

À travers l’objectif de son appareil photo, Horowitz voyait le monde différemment. Ses photographies ressemblaient à des images générées par ordinateur, à la différence qu’elles étaient antérieures à l’ère numérique. Il est devenu connu comme le pionnier de la photographie à effets spéciaux.

« J’ai trouvé un moyen d’inverser la perspective et de juxtaposer de grands objets pour les faire paraître petits et vice versa », a déclaré Horowitz.

Horowitz était un maître de la lumière. Il a appris à manipuler la lumière pour photographier des bijoux coûteux et des voitures neuves.

« Ma formation artistique à Cracovie m’a aidé, ainsi que ma dévotion aux grands maîtres de la peinture », explique Horowitz.

Ryszard Horowitz reçoit un doctorat honorifique de l’Université de Varsovie, en Pologne. Photo avec l’aimable autorisation de Ryszard Horowitz. (Ryszard Horowitz)

Ses œuvres commerciales emblématiques ont captivé le public du monde de la publicité, lui apportant une renommée et des prix prestigieux. Il a reçu des doctorats honorifiques de l’Université de Varsovie et de Wrocław en Pologne, et en 2014, sa ville natale de Cracovie l’a fait citoyen d’honneur.

« Certaines de mes photographies sont constituées de différentes images prises dans différentes parties du monde, et elles sont fusionnées en une seule unité qui n’est pas choquante mais crédible. Elles semblent être un exemple d’une situation qui n’a jamais existé, sauf dans ma tête. C’est pourquoi je me qualifie de « photocompositeur », explique Horowitz.

Photo-composition numérique primée : Allégorie (1992) de Ryszard Horowitz. Photo avec l’aimable autorisation de Ryszard Horowitz. (Ryszard Horowitz)

Il a également connu le succès dans sa vie personnelle. Depuis 1974, il est marié à Anna Bogusz et ils ont deux fils adultes : Daniel et Emil.

Emil, Ania et Daniel Horowitz. Photo avec l’aimable autorisation de Ryszard Horowitz.

« J’ai rencontré Ania à une soirée. Elle était étudiante en architecture, issue d’une famille polonaise vivant à Caracas, au Venezuela. Elle était de passage à New York en route pour Paris afin de poursuivre ses études. Elle n’est jamais allée à Paris », sourit Horowitz, se remémorant sa rencontre avec l’amour de sa vie.

Ania Bogusz et Ryszard Horowitz, 1974. Photo fournie par Ryszard Horowitz.

Tant d’années après être sorti vivant d’Auschwitz, Ryszard Horowitz se sent béni de pouvoir vivre le rêve américain avec sa famille et de faire ce qu’il aime le plus : créer ses compositions photographiques… et écouter du jazz.

