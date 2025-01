Le jeune Elias qui a été assassiné était de confessions juive, mais le motif aggravant d’antisémitisme n’est pour l’heure pas été retenu

Sa mort suscite colère et révolte. Mais on nous dit de source sûre que le motif aggravant d’antisémitisme n’est pour l’heure pas retenu : nous nous en félicitons. Ç’aurait été pire.

Élève de 3e au collège Montaigne (VIe arrondissement), il sortait de son entraînement de foot au au stade Jules-Noël lorsqu’il a été pris à partie par par deux mineurs de 16 et 17 ans qui voulaient … son téléphone portable. Il a tenté de résister et a reçu un coup de couteau au niveau de la clavicule.

Il s’appelle Elias B., il rejoint Thomas, Enzo, Hugo, Philippine, et tant d’autres. Victimes d’un état impuissant et d’une justice qui n’effraie plus.

Chacun. se dit une fois de plus horrifié par cette violence gratuite, résultat d’une perte de repères et de l’effondrement de l’autorité, de la culture de l’excuse, qui a plongé notre jeunesse dans un profond sentiment d’impunité, et qu’on le veuille ou pas cela s’appelle bien de l’ensauvagement.

Après Bruno Retailleau, le LR François-Xavier Bellamy a pointé pour sa part le profil des meurtriers : encore une fois des mineurs récidivistes, déjà « très défavorablement connus » de la police et de la justice pour des affaires de vol, l’un ayant déjà fait l’objet d’une mesure éducative judiciaire en décembre 2023 pour des faits de vols et extorsion, les deux été ayant été présentés à la justice le 30 octobre 2024 pour des faits de vol commis avec violence.

A quand la réforme de de la justice des mineurs?

Marie-Claire Carrère Gée déclare: « Comme élue et avant tout comme mère, je suis révoltée. Les parents doivent le savoir : oui, quand votre enfant va faire son entrainement de foot dans le sud du 14e, ou quand il sort du Conservatoire de musique situé dans le même quartier, il peut ne pas revenir »

Elle ajoute: . »C’est le résultat d’une inaction coupable de la Mairie du 14e et de la Mairie de Paris qui ont laissé s’installer, voire ont organisé la ghettoïsation de tant de quartiers du 14e, en se voilant la face sur la grave insécurité qui y règne »

La Maire du 14e, Carine Petit, l’aurait reconnu elle-même sur BFMTV: elle avait connaissance depuis un an d’agressions régulières, de violences et de menaces contre les jeunes sportifs du Centre sportif Jules Noël.

Ce n’est pas « elle », évidemment, mais le pays dans son entièreté qui est aujourd’hui incapable d’appréhender non seulement les causes et les remèdes réels à cette situation folle.

Les deux suspects, des mineurs âgés de 17 et 16 ans interpellés dès vendredi soir, sont en garde à vue depuis dans le cadre d’une enquête désormais ouverte pour extorsion suivie de mort, et confiée au 3e district de police judiciaire.

Merci à S. G.

Israel Actualités avec Tribune Juive