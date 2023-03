Des chefs d’entreprise d’Israël et du Bahreïn se rencontrent lors d’un forum à Manama

Plus de 300 chefs d’entreprise bahreïnis et israéliens ont assisté lundi à la cérémonie d’ouverture du forum Connect2Innovate de trois jours à Manama.

Connect2Innovate est la première conférence de ce type, rassemblant des responsables gouvernementaux, de grandes entreprises, des organisations internationales et des innovateurs technologiques pour se concentrer sur les défis de la fintech, de la logistique, du changement d’approvisionnement, de l’eau, de l’énergie et du climat.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Abdulla bin Adel Fakhro, a déclaré que l’événement consolide le partenariat croissant entre Bahreïn et Israël. Il a souligné que Bahreïn représente un centre d’investissement de premier plan, tandis qu’Israël est bien connu pour la recherche et le développement de technologies modernes.

Khalid Yusuf Ahmed Al Jalahma, l’ambassadeur de Bahreïn en Israël, a déclaré dans son discours aux participants qu’il était « fier de dire » que les collaborations, dans tous les domaines, « se développent et nous nous efforçons toujours de les développer encore plus« .

Eitan Na’eh, l’ambassadeur d’Israël à Bahreïn, a indiqué que « la conférence permettra à nos communautés d’affaires d’explorer des moyens de coopérer pour aller de l’avant et ensemble, en créant un modèle dans lequel des relations amicales étroites et une coopération dans l’innovation égalent les opportunités de croissance et de prospérité. .”

La conférence a été organisée par Start-Up Nation Central, une organisation à but non lucratif qui relie les gouvernements, les entreprises et les investisseurs de l’écosystème d’innovation israélien, en coopération avec le ministère de l’industrie et du commerce du royaume du Bahreïn.

Lors de la cérémonie d’ouverture, un protocole d’accord a été signé pour promouvoir le développement du capital humain entre les deux nations.

Eliran COHEN pour Israel Actualités