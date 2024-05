Des footballeurs de l’équipe de France affichent leur solidarité avec Gaza sur Instagram

Des footballeurs français affichent leur solidarité avec Gaza sur Instagram

Dans la story Instagram de Jules Koundé (FC Barcelone) , on pouvait lire : « Les forces barbares israéliennes n’ont aucune limite à leurs crimes. »

Plusieurs joueurs de l’équipe de France ont exprimé leur soutien à la population de Gaza sur leurs comptes Instagram, révèle L’Equipe. Parmi eux:

Ousmane Dembélé (PSG), Dayot Upamecano (Bayern Munich),

Marcus Thuram (Inter Milan), Youssouf Fofana (AS Monaco) et Ibrahima Konaté (Liverpool),

qui ont partagé une story avec la mention : « All Eyes on Rafah » (« tous les yeux sur Rafah »).

Cette story, devenue rapidement virale, fait référence à la frappe israélienne de dimanche qui a causé la mort de nombreux civils et sur laquelle Tsahal a annoncé enquêter. « Les forces barbares israéliennes n’ont aucune limite à leurs crimes », a posté Jules Koundé (FC Barcelone) dans sa story Instagram.

Upamecano, Dembélé et Konaté ont également exprimé leur solidarité avec la République démocratique du Congo en partageant une story « All Eyes on Kongo », en référence au conflit qui touche l’est du pays depuis plus de 25 ans, où de nombreux groupes armés, dont les rebelles du M23, se disputent le contrôle des territoires et des ressources.

Source : Israel Actualités avec I24news