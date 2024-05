Israël en guerre : Tsahal soupçonne l’artillerie du Hamas d’être à l’origine de l’incendie meurtrier à Rafah

Daniel Hagari, le porte-parole de Tsahal a déclaré aujourd’hui lors d’une conférence de presse, que les forces de l’armée israélienne soupçonnent que des munitions du Hamas ou d’autres substances combustibles ont provoqué une explosion secondaire et un incendie dans un complexe abritant des palestiniens déplacés à Rafah, après la frappe aérienne collatérale israélienne qui a tué plus de 35 personnes dimanche soir.

Le porte-parole de l’armée israélienne précise également que la frappe israélienne a eu lieu en dehors de la zone humanitaire désignée dans la région d’al-Mawasi, qui se trouve à plus d’un kilomètre du complexe du Hamas visé. Des mesures avaient été prises pour s’assurer qu’aucun civil gazaoui, en particulier des femmes et des enfants, n’était présent dans le complexe du Hamas au moment de l’attaque.

Daniel Hagari a aussi affirmé que les avions de combat de l’armée de l’air israélienne ont utilisé deux petites munitions, chacune portant une ogive de 17 kilogrammes, afin de minimiser le risque de victimes civiles.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 125 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités