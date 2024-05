Israël en guerre : un député LFI brandit le drapeau palestinien en pleine séance de l’Assemblée nationale

Durant les questions posées au gouvernement français lors d’une séance cet après-midi à l’Assemblée nationale, les députés écologistes et insoumis ont sommé le gouvernement de condamner les frappes israéliennes sur Rafah et de reconnaitre l’État palestinien.

Suite aux réponses jugées décevantes du premier ministre, Gabriel Attal, et du ministre délégué chargé du Commerce extérieur, Franck Riester, le député LFI de la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône, Sébastien Delogu a brandi un drapeau palestinien.

Suite à et acte, formellement interdit par le règlement de l’Assemblée nationale, la présidente de l’AN, Yaël Braun-Pivet a décidé de suspendre la séance, dénonçant un comportement « inadmissible ».

Cette énième provocation du groupe parlementaire de la France Insoumise s’inscrit dans la politique de diabolisation de l’État d’Israël qu’exercent les députés LFI depuis les massacres du 7 octobre commis par le Hamas en Israël. En effet, à maintes reprises, ces députés ont refusé de condamner sciemment les actes terroristes du Hamas et ont utilisé des rhétoriques subtiles antisionistes voir antisémites pour critiquer l’action d’Israël dans la bande de Gaza.

Par ailleurs, le député (LFI) de la 8e circonscription du Nord, David Guiraud a insulté Meyer Habib, le député de la 8e circonscription des Français de l’étranger, de « porc », lors d’un vif échange entre les deux hommes qui a eu lieu juste après la suspension de séance.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 125 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités