Israël en guerre : les chars de Tsahal auraient franchi le centre de Rafah

Selon des informations rapportées par l’agence de presse londonienne Reuters, plusieurs chars israéliens auraient atteint le centre de la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza.

Des témoins oculaires qui ont discuté avec Reuters ont indiqué que les chars israéliens ont été repérés près de la mosquée Al-Awda, un monument du centre de Rafah.

Cette information intervient alors que les troupes de Tsahal ont continué hier soir à opérer dans la région de Rafah. Les soldats israéliens ont opéré le long du couloir de Philadelphie tout en menant des opérations précises basées sur des renseignements indiquant des cibles terroristes à viser.

La chaine israélienne KAN a par ailleurs affirmé que quatre brigades de Tsahal ont opéré à Rafah la dernière journée et ont commencé à étendre leurs manœuvres terrestres à de nouvelles zones, notamment au centre de Rafah.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 125 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités