Israël en guerre : l’incendie meurtrier de Rafah aurait été provoqué par des éclats d’obus qui seraient tombés sur un réservoir de carburant

Selon les informations d’ABC News, qui se base sur les dires d’un responsable américain, les premiers éléments de l’enquête israélienne concernant l’incendie meurtrier qui a eu lieu dimanche soir à Rafah, soulignent que la frappe aérienne qui a visé deux hauts responsables du Hamas est très probablement dû à des éclats d’obus qui ont enflammé un réservoir de carburant situé à 100 m de la cible frappée par l’armée de l’air israélienne.

Le responsable américain précise également que l’incendie s’est surement déclaré lorsqu’un éclat d’obus – ou un objet similaire – a touché un réservoir de carburant, qui à son tour a enflammé et allumé une tente voisine qui abritait des réfugiés palestiniens. Il indique aussi que pour l’instant, les États-Unis ne disposent d’aucune information permettant de confirmer ou d’infirmer cette affirmation et attendent les résultats de l’enquête de Tsahal.

Par ailleurs, le responsable américain affirme à ABC que Tsahal ne menait pas d’opération terrestre majeure à Rafah, conformément aux instructions des États-Unis.

Dimanche soir à Rafah, lors d’une frappe israélienne visant à éliminer le chef de la division du Hamas en Judée-Samarie, Yassin Rabia, ainsi que Khalid Nagaar, un haut responsable de la division du groupe terroriste palestinien en Judée-Samarie, un incendie s’est déclenché provoquant la mort de plus de 35 réfugiés palestiniens.

Cette attaque collatérale a suscité une grande indignation de la communauté internationale. Le conseil de sécurité de l’ONU doit d’ailleurs se réunir en urgence aujourd’hui pour discuter des opérations militaires de Tsahal à Rafah.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. 125 civils israéliens et étrangers, dont des femmes, des enfants et des personnes âgées, sont également retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités