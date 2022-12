Des frappes israéliennes présumées ont visé un site de drone du Hezbollah

Selon les informations de la chaine saoudienne Al-Arabya, des frappes aériennes israéliennes présumées ont visé dimanche un site appartenant à l’unité de développement de drones du Hezbollah à l’aéroport d’al-Qusayr en Syrie.

Des sources anonymes ont déclaré à Al-Arabiya que l’aéroport d’al-Qusayr a été transformé en un centre de recherche et développement pour les drones iraniens utilisés par l’unité 127 du Hezbollah.

Selon le Centre de recherche et d’éducation d’Alma, l’unité 127 du Hezbollah possède également des bases sur l’aérodrome militaire de Palmyre et dans la région désertique au sud-est de Palmyre. L’unité est spécialisée dans la production et la maintenance de drones exploités par l’unité aérienne du Hezbollah en Syrie

Le mois dernier, Al-Arabiya a rapporté que le Hezbollah stockait des centaines de missiles transportant une charge utile chimique toxique dans un entrepôt à al-Qusayr.

Les missiles comprennent 110 missiles Fajr et plus de 300 missiles Fateh et transportent tous du chlorure de thionyle, un produit chimique toxique, selon le rapport. Les armes et autres équipements ont été transférés du Centre syrien d’études et de recherches scientifiques (SSRC) à Masyaf vers le site d’Al Qusayr, il y a près de deux semaines.

Eliran COHEN pour Israel Actualités