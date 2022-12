Israël : 70 000 personnes ont fait leur alyah en 2022

Quelque 70 000 personnes de 95 pays différents ont immigré en Israël en 2022 avec l’aide de l’Agence juive et en coopération avec le ministère de l’Alyah et de l’Intégration israélien.

C’est le plus grand nombre d’olim depuis 23 ans et une augmentation spectaculaire par rapport 2021 (28 600 immigrants).

Les données de l’Agence juive pour la période du 1er janvier au 1er décembre 2022 montrent que 37 364 olims sont arrivés de Russie ; 14 680 d’Ukraine ; 3 500 d’Amérique du Nord, ; 2 049 de France ; 1 993 de Biélorussie ; 1 498 d’Éthiopie ; 985 d’Argentine ; 526 de Grande-Bretagne ; 426 d’Afrique du Sud ; et 356 du Brésil. Les totaux finaux pour 2022 seront disponibles après la fin de l’année.

Environ 27 % (environ 19 000) des olim de cette année sont des jeunes âgés de 18 à 35 ans ; environ 24 % (16 500) des olims sont âgés de 0 à 17 ans ; 22 % des olims sont entre 36 et 50 ans ; 14 % des olims sont entre 51 et 64 ans ; et 13 % des olim ont 65 ans et plus.

« Ce fut une année dramatique qui a souligné la valeur de la responsabilité mutuelle au sein du peuple juif et au cours de laquelle l’Agence juive a contribué à renforcer la résilience des communautés juives, à autonomiser les populations les plus faibles d’Israël, à faire venir des dizaines de milliers d’olim et à sauver des vies de toute l’Ukraine », a déclaré le président de l’Agence juive, l’ex-général de l’armée israélienne, Doron Almog.

Eliran COHEN pour Israel Actualités