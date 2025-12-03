Des représentants israéliens et libanais vont se rencontrer aujourd’hui session du comité de cessez-le-feu au Liban

Le bureau du premier ministre israélien a informé ce matin dans un communiqué que Benjamin Netanyahu a demandé au chef adjoint du Conseil de sécurité nationale d’envoyer un représentant israélien lors d’une réunion avec des responsables gouvernementaux et économiques libanais qui devrait se dérouler aujourd’hui au Liban.

Cette annonce fait suite à la nomination par le gouvernement libanais de l’ancien ambassadeur et avocat Simon Karem à la tête de la délégation libanaise aux réunions du comité de surveillance du cessez-le-feu. C’est d’ailleurs au siège de ce comité onusien à Naqoura, dans le sud du Liban, que se tiendra aujourd’hui la réunion entre les responsables israéliens et libanais.

Le bureau de Benjamin Netanyahu a affirmé dans son communiqué que cette réunion est « une première tentative visant à jeter les bases de relations économiques et de coopération entre Israël et le Liban« .

Cette réunion est historique : il s’agit des premières discussions directes depuis plus de 40 ans entre les deux pays toujours en état de guerre. Elle intervient également dans un contexte de haute tension alors qu’Israël frappe fréquemment le Hezbollah au sud-Liban dans le but d’entraver les efforts de reconstruction du groupe terroriste chiite, qui refuse toujours de se désarmer.

Eliran COHEN pour Israel Actualités