Israël en guerre : Israël confirme que les restes humains transférés hier de Gaza ne sont pas ceux d’un otage israélien

Le bureau du premier ministre israélien a informé ce matin que les restes du corps transférés hier par le Hamas à Israël ne sont pas ceux d’un otage israélien décédé.

« Après avoir achevé le processus d’identification au Centre national de médecine légale, il a été constaté que les éléments recueillis hier dans la bande de Gaza pour examen ne sont liés à aucun des otages décédés« , a déclaré le bureau de Benjamin Netanyahu.

Le bureau du premier ministre israélien a ajouté que les familles des otages restants ont été informées et qu’Israël poursuivra ses efforts pour obtenir le retour des derniers captifs de Gaza.

Hier soir, quelques heures après qu’un cercueil contenant potentiellement la dépouille d’un otage décédé à Gaza est arrivé au Centre national de médecine légale d’Abu Kabir à Tel-Aviv, une source israélienne avait informé le Jerusalem Post que ces restes humains ne sont « très probablement » pas ceux d’un otage israélien décédé.

Les otages restants à Gaza sont le ressortissant thaïlandais Sudthisak Rinthalak et le sergent-major Ran Gvili.

L’État d’Israël est en état de guerre depuis l’attaque barbare et sanglante dite du « Déluge d’Al Aqsa » orchestré par Hamas qui a eu lieu le 7 octobre 2023. Le groupe terroriste palestinien qui s’est infiltré dans des localités du sud d’Israël, a assassiné 1400 civils israéliens et militaires, dont 375 jeunes israéliens tués sauvagement lors d’une rave party dans le sud du Néguev.

L’état hébreu recense aussi plus de 10 000 blessés. Le corps de 2 otages décédés sont encore retenus en otage par le Hamas dans la bande de Gaza.

Eliran COHEN pour Israel Actualités